Bellingham, la última joya que sigue el Real Madrid: otro gran talento de futuro para el centro del campo

El Real Madrid ha presentado este martes al que será su gran fichaje del verano. Aurélien Tchouameni se ha mostrado en sociedad, se ha puesto por primera vez la camiseta del conjunto blanco y ha dado incluso sus primeros toques a un balón en lo que ha sido el primer renglón de la historia de su nuevo sueño. Sin embargo, en el conjunto blanco no se detienen con la llegada del francés.

El club está sondeando el mercado en busca de otra gran oportunidad como lo fue el centrocampista galo del AS Monaco o incluso el primer fichaje anunciado esta temporada, el de Antonio Rüdiger. Los esfuerzos se centran en la delantera, donde muchos concluyen en que falta un '9' de garantías si se consiguen concretar salidas buscadas como las de Jovic, Mayoral o Mariano.

Sin embargo, el Real Madrid no solo tiene activado del radar del presente, sino también el del futuro. De esta forma, la dirección técnica del equipo blanco ya divisa lo que podrían ser más llegadas para un centro del campo que va camino de ser, una vez más, el mejor de toda Europa con diferencia.

Tchouameni, Camavinga y Fede Valverde Ángela Castañeda / Europa Press

El Real Madrid, atento a Bellingham

Una vez cerrado el fichaje de Aurélien Tchouameni, el Real Madrid ya tiene vía libre para seguir apuntalando el centro del campo. El objetivo a largo plazo es buscar los mejores sustitutos de Casemiro, Kroos y Modric. El brasileño ya lo tiene con el francés. Además, se han producido también las llegadas de Camavinga y Fede Valverde. Pero ahora urge buscar a un futbolista que pueda tomar el relevo de Luka Modric.

Y uno de los nombres que gustan es el de Jude Bellingham. En este caso, su llegada no sería para este verano, sino para el próximo. Es decir, a partir de junio de 2023. Es ahí cuando precisamente termina contrato Luka Modric, por lo que el inglés tendría un hueco, no solo en la plantilla, sino también en el once titular.

A pesar de que se trataría de un movimiento a largo plazo, el Real Madrid estudia con detenimiento la posibilidad de fichar al jugador ahora, este mismo verano, y dejarlo cedido un año en Alemania. Una opción con la que saldrían ganando al no perder al jugador y que daría un pequeño plus a un Borussia Dortmund que ahora mismo no puede sostener su medio campo sin su figura. La obsesión es, que si finalmente cumple con todos los requisitos para el fichaje, poder evitar casos como los de Haaland o Mbappé, quienes estaban decididos a venir y que se terminaron escapando.

Otra gran batalla en Europa

Al igual que ha sucedido con Tchouameni, la operación de Jude Bellingham también va a ser una batalla por todo lo alto. Se espera que haya otra gran guerra por este joven jugador al que se le augura un gran futuro. Es una de las nuevas perlas del fútbol continental y solo tiene 18 años. Serán 19 en unos días.

El Real Madrid ya le ha ganado la partida al Liverpool en la pelea por Tchouameni y los red quieren ahora la revancha con Bellingham. Jürgen Klopp está muy interesado en el centrocampista del Borussia, pero no es el único en la Premier League.

Guardiola también lo quiere para su Manchester City y en el Manchester United también interesa. Así pues, el Real Madrid tendría que volver a iniciar una dura pugna con equipos que también gozan de un gran presupuesto y que, sobre todo, han inflado el mercado en los últimos años. Y eso es algo en lo que el club madridista nunca ha querido entrar.

Jude Bellingham, en un partido del Borussia Dortmund de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

El plan del Real Madrid

El Real Madrid sigue trabajando de manera eficaz en una doble vertiente. Atar lo que se pueda para el presente, como el caso de Rüdiger, pero mirar al futuro, como con Tchouameni. Precisamente, en la presentación del jugador galo, Florentino Pérez ha dejado una reflexión muy importante: se persigue la llegada de jugadores jóvenes y con hambre.

Esa es la única manera de poder luchar contra superpotencias como el Manchester City o el PSG, dos clubes-estado con sus propias reglas. Para ello tienen que llevar a cabo una renovación paulatina de su plantilla y ahí es donde entran nombres como Bellingham, presente en el radar blanco.

Una política que le ha traído grandes éxitos al club y que se han convertido en realidades en la plantilla. Así han funcionado en los últimos años casos como Vinicius, Rodrygo o Militao y antes otros como por ejemplo Casemiro. Tchouameni, ya fichado, y Bellingham, en seguimiento, podrían ser los siguientes éxitos.

