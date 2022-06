Las salidas de Ceballos y Marco Asensio: lo que pide el Real Madrid y las ofertas que tienen

El Real Madrid está centrado en las salidas y hay dos que se están calentando. Dani Ceballos quiere quedarse en España y su opción preferida es el Real Betis, aunque el club blanco no deja de contar con él. Además, el jugador ha hecho público que esperará a una conversación con Carlo Ancelotti. Marco Asensio ya sabe que la entidad no le va a ofrecer una renovación al alza y hay interés en el extranjero. El verano se presenta largo porque en el Santiago Bernabéu quieren hacer caja.

Al Real Madrid no le corre ninguna prisa el caso de Ceballos y piden 15 millones de euros. Es más, podría tener su espacio en el club. El problema es que ese hueco no es el que espera el centrocampista en un año en el que quiere tener su opción a ir al Mundial de Qatar 2022. Ancelotti estaría encantado de que fuera así, ya que al italiano lo le estorba un centrocampista de su calidad. Una situación similar a la de Asensio en el ataque merengue.

El Milan ha llamado con fuerza a su puerta y el mallorquín parece estar cerca de aceptar la propuesta llegada desde Italia. No obstante, sigue teniendo muy presentes también los ofrecimientos que tiene en Inglaterra. Liverpool y Manchester United podrían llevarle hasta la Premier League. Quieren que el club al que vaya ponga 40 millones de euros encima de la mesa. En Reino Unido hay dinero y más allá de los Alpes un gran interés. Pero termina contrato en 2023 y podrían decidir esperar un año para salir.

Decisión aplazada

No fue una temporada fácil para Ceballos, ya que comenzó con la desventaja de una lesión que le apartó del campo mucho tiempo. Eso le dejó cuando estaba ya recuperado fuera del equipo. El centrocampista reconoció este martes en los micrófonos de Mediaset que Ancelotti le pidió perdón por ello: "Me dijo que le perdonara porque no había jugado los minutos que debía". En total, disputó 18 partidos y 338 minutos solamente.

"El jugador siempre quiere más y es lo que busco", destaca un Ceballos que es lo que busca. Anunció que aplaza su decisión hasta tener una conversación con Ancelotti. "Cuando empecemos se verá. Hablaremos con el míster a ver qué es lo que quiere y a partir de ahí decidiremos", desveló.

Dani Ceballos hablando con Carlo Ancelotti tras ganar La Decimocuarta Europa Press

La oferta que pone el Betis encima de la mesa es insuficiente para el Real Madrid, aunque todo podría cambiar con el mercado de fichajes. Los caprichos de la Premier League pueden dejar dinero en caja para los verdiblancos y llegar a las cantidades a las que aspira el club merengue. Tiene contrato hasta 2023 y Ceballos sueña con regresar al Benito Villamarín vestido con las trece barras, pero este deseo podría retrasarse un año más.

Si se termina marchando, no se piensa tampoco en fichar. En cartera sigue Jude Bellingham, el jugador del Borussia Dortmund que la dirección deportiva quiere que en el futuro vista la camiseta blanca. Tiene todavía 18 años así que no es un caso que prime, ya que el equipo alemán pide mucho dinero. En la cantera hay varios jugadores con cartel para poder completar convocatorias o saltar al campo si hubiera necesidad para esas posiciones como Antonio Blanco, Iván Morante, Carlos Dotor, Sergio Arribas o incluso Bruno Iglesias.

[El verano clave de la 'generación Raúl': casting entre el Castilla y un aluvión de ofertas]

La salida de Asensio es cada vez más factible. El propio futbolista dejó en el aire su futuro durante los partidos de la selección española de fútbol. Tres opciones remarcó el balear entonces. Estas son, por un lado, renovar con el club blanco; por otro, ser traspasado en el mercado de fichajes de este verano; o, finalmente, cumplir su contrato e irse el próximo verano gratis del Santiago Bernabéu. Además, ya conoce la postura del club blanco de no ofrecerle una renovación.

Durante la pasada temporada, el todavía '11' merengue decidió fichar por la agencia de representación de Jorge Mendes. El ex del Mallorca tampoco quiere perderse el Mundial de Qatar, por lo que debe ser importante de aquí a que dé comienzo la próxima edición de la Copa del Mundo. Es por lo que también puede ser clave los planes que Ancelotti le ponga sobre la mesa al atacante. La realidad es que para el transalpino el estatus de Asensio sería el mismo y eso puede suponer un problema para el jugador.

Marco Asensio celebra un gol ante la grada del Santiago Bernabéu Europa Press

Paolo Maldini está decidido a llevarse al jugador español rumbo a la Serie A para darle el protagonismo que tanto reclama. No es la primera vez que el Milan llama a la puerta de Asensio, ya que ya lo han intentado en temporadas anteriores. Sin embargo, la posición que tienen ahora los italianos es muy diferente a la que podrían ofrecer en anteriores mercados. Ahora tendrá que convencer al Real Madrid con una oferta a la altura.

Además del Milan, Marco Asensio también tiene otras propuestas encima de la mesa. El español siempre ha contado con un gran cartel en Inglaterra. Uno de ellos es el Manchester United. Su opción es la que más dinero pondría sobre la mesa tanto para él como para el Real Madrid. El otro equipo que ha llamado a su puerta desde la Premier League es el Liverpool. Con Klopp jugaría la Champions y pelearía por títulos. Sin embargo, no tendría tantos minutos garantizados.

Sigue los temas que te interesan