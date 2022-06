Bale: "No puedo sentirme mal después de haber ganado cinco Champions con el Real Madrid"

Gareth Bale está ante un momento decisivo de su carrera. Con casi 33 años y habiéndose clasificado para el Mundial de Qatar, el galés se encuentra sin equipo después de haber pasado una discreta temporada en el Madrid en la que, eso sí, acabó levantando su quinta Champions League.

"No me preocupa en exceso (encontrar equipo). Lo ideal es estar jugando para llegar en plena forma, pero también siento que nunca perderé mi calidad con el balón. Lo único que sé es que me voy de vacaciones. No he tenido tiempo ni de pensar en ello…Realmente no puedo decir. Necesito tiempo para pensar cuál es el mejor movimiento para mí, mi familia, mis hijos y espero que lo arreglemos durante el verano", ha explicado Bale en la concentración con la selección de Gales.

El futbolista también ha echado la vista atrás y se ha mostrado feliz por toda su carrera: "Cuando empecé en esto sólo era un niño pequeño del instituto de Withchurch. Si me hubieras ofrecido esto, todo lo que he conseguido, al comienzo de mi carrera, te habría arrancado la mano de un mordisco".

Gareth Bale, tras clasificarse para Qatar 2022. Reuters.

"Por supuesto que mejoras a medida que envejeces y tus metas y ambiciones cambian. Pero si me hubieras ofrecido esto antes de hacer mi debut profesional, el 99,9% de las personas lo habría tomado. Yo espero ponerle otra guinda aún", ha dicho en referencia al Mundial de Qatar.

También ha tenido tiempo de comentar lo que han sido las críticas hacia él en las últimas temporadas, especialmente por las lesiones y su afición al golf: "Es ese tipo de percepción la que me ha influido negativamente, la gente piensa que juego mucho al golf y en realidad no lo hago. La gente piensa que me lesiono mucho, pero en realidad no es así. Pero eso ya es pasado. Ha habido momentos buenos, momentos malos, pero así es el fútbol, pasan cosas así…".

[Bale dice "no" a su fichaje por el Getafe: "Eso es seguro, pero donde vaya será un win-win"]

"Ahora tengo tiempo para pensar en lo que he hecho y sobre todo saliendo del Real Madrid teníamos un día o dos para reflexionar. Realmente, no puedo sentirme mal después de haber ganado cinco Champions con el Madrid", ha añadido. En los últimos días los rumores de mercado le han llegado a colocar en el Getafe, algo que tanto Bale como su agente, Jonathan Barnett, han desmentido desde el principio.

En cualquier caso, su periplo en Madrid ha acabado y sabe que tiene que buscar un nuevo club para llegar en forma a la cita mundialista: "Tomar esta decisión va a ser enormemente importante. Necesito asegurarme de que estoy jugando y de estar lo más en forma posible. Al llegar a esta concentración ahora no estaba en forma en absoluto. Realmente no he mirado todo todavía. Conozco posibles destinos, pero es algo que necesito sentarme, primero y ante todo con mi familia, y luego necesito hablar con gerentes y fisioterapeutas y decidir qué es lo mejor para mí".

