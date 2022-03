Kylian Hazard revela cuándo Eden se irá del Real Madrid

Eden Hazard tiene contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio del año 2024. En los últimos meses se ha venido especulando con si será ya en este verano de 2022 cuando el ex del Chelsea abandone la casa blanca. Incluso se ha llegado a hablar desde la posibilidad de la cesión al regreso a la Premier League.

En medio de este torrente de rumores, su hermano Kylian ha puesto luz al culebrón. Según él, Eden se irá del estadio Santiago Bernabéu cuando finalice el contrato que tiene en vigor con el Real Madrid. Es decir, en 2024. Así lo ha confesado en una entrevista par Het Laatste Nieuws.

"Eden ya ha hecho su carrera. Está bien donde está, su familia se siente bien allí. Tiene contrato hasta 2024 y creo que esperará hasta entonces. Tal vez Eden esté jugando un poco menos ahora y el equipo esté funcionando sin él. Pero todos saben lo bueno que es. Tiene que demostrar que es un buen suplente", ha afirmado Kylian Hazard.

Eden Hazard, con el Real Madrid AFP7 / Europa Press

Así las cosas, desde el entorno más cercano de Eden Hazard descartan una salida en los próximos meses. Lo cierto es que su situación no es sencilla. Apenas entra en los planes de Carlo Ancelotti y con la llegada de jugadores como Kylian Mbappé, su rol en el equipo podría ser aún más invisible.

En lo que va de temporada 2021/2022, el internacional belga ha disputado tan solo 877 minutos, repartidos en 22 partidos entre todas las competiciones (La Liga, Champions League y Copa del Rey. Se quedó sin jugar en la Supercopa de España). En ese tiempo ha marcado un gol y ha repartido dos asistencias. Números muy pobres para uno de los que era considerado, hace unos pocos años, como uno de los mejores futbolistas del mundo.

Kylian Hazard

En lo que se refiere al propio futuro de Kylian Hazard, el también jugador belga ha señalado que todavía cree que puede hacer algo importante en el mundo del fútbol: "Pasé página, pero nunca he faltado al respeto a nadie. No creo que mereciera ese castigo. Técnica y futbolísticamente puedo jugar en cualquier parte. Tengo cualidades para equipos top de Bélgica. No vi a nadie en el Círculo Brujas que destacase más que yo a la hora de jugar al fútbol".

