Carlo Ancelotti, optimista: "En la vuelta jugamos en el Santiago Bernabéu 11 y 50.000 en la grada"

El Real Madrid solo supo defender en el Parque de los Príncipes. Kylian Mbappé y, sobre todo, Leo Messi, se estrellaron con un muro llamado Thibaut Courtois y dos imperiales Eder Militao y David Alaba. Eso fue hasta el último minuto del partido, donde el delantero francés consiguió abrir la defensa y superar al belga. Carlo Ancelotti explica en rueda de prensa lo sucedido durante el choque después de que el planteamiento dejase bastante que desear.

Análisis

"No hemos jugado bien, ni como queríamos. Han sido superiores, pero es sólo la primera parte de la eliminatoria. Jugaremos un partido distinto en nuestro estadio".

Fallos

"La salida del balón no ha sido buena, hemos fallado muchos pases. No sabíamos salir de la presión ni cuándo apretaban. Teníamos dificultades en este sentido".

Mbappé

"Mbappé es el mejor jugador de Europa que hay a día de hoy. Ha sido determinante".

Resultado

"Les he dicho a los jugadores que no hemos jugado como lo habíamos preparado. Esperamos mejorar en el partido de vuelta. Va a ser una eliminatoria muy larga y con la ayuda del Bernabéu nos irá mejor".

Presión

"Tenemos que presionar un poco más porque hemos estado en desventaja y tenemos que ganar más balones. Hoy no hemos tenido acierto con el balón y hemos fallado mucho".

Árbitros

"Teníamos dos jugadores apercibidos y les han sacado a ellos precisamente amarilla. Estas dos tarjetas me parecieron un poco regaladas y eso se lo he querido decir. Reemplazaremos a Mendy y Casemiro como podamos, pero duele".

Superados

"Hemos sufrido. En el aspecto defensivo lo hemos hecho bastante bien. No hemos estado muy agresivos. Lo que ha faltado es el juego con el balón. Hemos fallado muchos pases. Nos ha costado salir de la presión. No hemos tenido ocasiones claras".

Benzema y las bajas

"El problema de Benzema no ha sido físico. El problema es que no han llegado los balones. La salida nos ha costado un buen juego, cosa que habitualmente no nos suele causar problema. Soy optimista para el partido de vuelta. Tenemos que hacerlo mejor en la vuelta".

Orsato y Mbappé

"Le he dicho claramente que nos ha regalado dos tarjetas. Mbappé es imparable. Lo hemos intentado controlar. Militao lo hizo muy bien. Es un jugador que siempre puede inventar algo".

Planteamiento conservador

"A veces intentas ser conservador y Courtois sacaría en largo. Siempre hemos sacado en corto porque es lo mejor que sabemos hacer. No era un planteamiento conservador. Queríamos manejar el balón, pero no hemos podido".

Motivos para creer

"Jugamos 11 y 50.000".

Las bajas

"No es la primera vez que Casemiro y Mendy no juegan. Hay que plantear un partido más contundente de lo que hemos hecho hoy".

