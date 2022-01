El once del Real Madrid ante el Getafe en la jornada 19 de La Liga

El Real Madrid afronta este domingo su primer partido de 2022. Su rival será el Getafe con motivo de la jornada 19 de La Liga y el escenario será el Coliseum Alfonso Pérez. Los de Carlo Ancelotti llegan al choque tras el parón navideño con el objetivo de seguir firme en el liderato del campeonato español. En mitad de un brote que afecta a casi todos los equipos, el Madrid no ha salido tan mal parado.

Solo habrá dos bajas por Covid en el lado merengue: Vinicius Jr. y Luka Jovic. Eso significa que, por el caso del brasileño sobre todo, Ancelotti tendrá que introducir algún cambio en su ataque. El elegido apunta a ser Eden Hazard. El belga tiene por delante otra oportunidad tras su mejoría vista en su última actuación sobre un terreno de juego.

Hazard es el favorito para sustituir a Vinicius y acompañar en la delantera a Karim Benzema. Lo esperado que Eden ocupe la banda izquierda y deje el extremo derecho a otro futbolista como Rodrygo, que parte por delante de Marco Asensio para ser el elegido por Ancelotti en ese sitio del campo. Otra opción es que Hazard actúe como segundo punta.

El once del Real Madrid ante el Getafe

Courtois, a tiempo

El resto del once no variará apenas al once tipo de Ancelotti. Thibaut Courtois llega a tiempo para el partido tras haber dado positivo por Covid esta semana. Sin embargo, como en el caso de Valverde, este sábado sumaba otro negativo en una PCR y se podía reincorporar a los entrenamientos tras haber pasado el virus asintomático.

Por delante de Courtois habrá una línea de cuatro en defensa. Eder Militao, David Alaba y Ferland Mendy son fijos como siempre. El cambio viene en el lateral derecho por la ausencia de Dani Carvajal, que no se ha recuperado del todo de unas molestias. Le reemplazará, seguramente, Lucas Vázquez.

Y en el centro del campo no hay apenas dudas de lo que alineará Ancelotti. Eduardo Camavinga, pese a haber superado también el coronavirus, es baja para el partido por sanción y Valverde se ha incorporado a última hora al equipo. Eso deja en bandeja volver a alinear a la CMK, el trío de leyenda del centro del campo del Real Madrid: Casemiro, Modric y Kroos.

El foco estará puesto en Hazard. El delantero belga atrae las miradas este domingo en Getafe para comprobar si la mejoría en él está siendo real. Ancelotti le concede otra oportunidad.

