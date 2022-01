Ancelotti desmonta el discurso de Xavi: la lección del Real Madrid al Barça con las bajas por Covid

A nadie se le escapa que La Liga pasa por un momento complicado por el amplio número de positivos presentados en la última semana entre las plantillas de Primera División. El parón navideño trajo a su vuelta una marea de contagios por Covid entre los jugadores y algunos clubes llegan muy afectados a la jornada 19. Real Madrid y FC Barcelona representan las dos caras, aunque los papeles estaban invertidos hace bien poco.

Xavi Hernández estallaba este sábado como nunca antes se le había visto hacerlo en rueda de prensa. El técnico del Barça, que este domingo se mide al Mallorca, clamaba contra LaLiga por permitir que se disputara el choque pese al gran número de bajas por Covid que presenta su equipo. En el cuadro azulgrana se tiraron varios días seguidos añadiendo casos a su lista.

Más de una decena de contagios por coronavirus. Esos son los datos que presentaba el Barça hace unos días, que no hoy. Por suerte para el cuadro azulgrana, ha podido recuperar a dos futbolistas para su defensa como Clement Lenglet y Samuel Umtiti. Ambos entraron en la convocatoria, pero unas horas antes Xavi daba la nota ante los medios de comunicación con sus quejas.

"Estamos en una situación límite. Es un momento para suspender el partido. Se adultera la competición. El Mallorca se ha quejado también (algo desmentido desde el propio Mallorca). Se han suspendido partidos por algunas bajas de jugadores sudamericanos. Hay que apelar al sentido común. No es una queja. No es una excusa. Es una realidad. El básquet se ha suspendido. Jugaremos si nos obliga la Liga. Entrenamos bien. Pero es una situación caótica. Intentaremos ganar", decía Xavi.

A ese discurso le siguieron otras frases en otras respuestas como "no sé los motivos por los que se juega", "no entiendo que no se aplace", "si no se suspende, no sé qué se necesita para suspenderse. No hay sentido común" o "me parece una locura que no se suspenda. No tiene sentido jugar".

Ocho bajas por Covid

Las ausencias de Xavi por Covid son Jordi Alba, Alex Balde, Sergiño Dest, Dani Alves, Gavi, Coutinho, Ez Abde y Ousmane Dembélé. Ocho en total, que es justo el mismo número de bajas con las que contaba el Real Madrid ante el Athletic el pasado 22 de diciembre por los contagios en su plantilla.

El Madrid viajó a Bilbao sin David Alaba, Marco Asensio, Gareth Bale, Isco, Lunin, Marcelo, Modric y Rodrygo. Todos ellos por Covid. Y, como el Barça ahora, que no tendrá a Pedri o Depay por lesión, Ancelotti no tuvo ese día a Carvajal (lesión) o Casemiro (sanción).

Carlo Ancelotti, en el banquillo de San Mamés REUTERS

Pero yendo a la comparecencia de prensa de Ancelotti previa al partido, la diferencia en su discurso con el de Xavi se ha hecho viral. "Tenemos bajas, pero puede ser una oportunidad para nosotros para demostrar la calidad de la plantilla", esa era la respuesta que daba el técnico italiano cuando le planteaban la posibilidad de pedir el aplazamiento del partido.

Este sábado habló horas después de que lo hiciera Xavi y cuando le preguntaban por las palabras del técnico catalán se limitaba a afirmar que el protocolo estaba por algo. Respuesta señorial mientras desde Can Barça se abonan a las quejas pese a estar en la misma situación en la que se encontraba el eterno rival hace una semana. Entonces nadie clamaba como lo hacen ahora Xavi y el barcelonismo.

Ancelotti confió en su plantilla en un momento de urgencia, cosa que Xavi parece que no tanto. La diferencia de nivel es evidente entre un equipo y otro y así lo refleja la diferencia de 16 puntos que tienen los blancos sobre los azulgrana en Liga. En el campo brilla el Real Madrid y en la sala de prensa lo hace de igual forma su entrenador.

