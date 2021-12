Mbappé y sus prisas por aclarar su futuro: "Habrá que abordar la situación porque el tiempo pasa"

Kylian Mbappé vive en un carrusel constantes de entrevistas y en todas ellas es inevitable que aparezca alguna pregunta sobre el Real Madrid. Ya ha dejado claro que no fichará por el club blanco en el mes de enero, pero eso no impide que deje ya sellada su salida para que el próximo mes de julio sea oficial. Así cumplirá su objetivo la gran esperanza del fútbol europeo.

Esa es su verdadera intención después de que este verano intentara por todos los medios vestir de blanco y cumplir su sueño. El Real Madrid puso encima de la mesa hasta 200 millones de euros, pero ni por esas el PSG cedió. Ahora, el jugador galo quiere acabar bien el año, eliminar a los blancos en Champions, sumar títulos y empezar una nueva vida.

Aunque está tranquilo, no puede evitar tener cierta prisa por concretar ya lo que será de su vida y de su carrera a partir del próximo curso. Así lo ha demostrado en una charla con La Gazzetta dello Sport.

Preocupación por su futuro

"Responderé respecto a mi futuro diciendo que en la segunda mitad del año hay que centrarse en el campo, en el fútbol. Lo más importante es esto en la segunda mitad de la temporada, que es cuando se ganan trofeos. Así que creo que no es el momento de hablar de mí. Todo el mundo sabe que soy un gran jugador, y como tal mi trabajo también es que se hable de mí en el campo. Luego, por supuesto, habrá que abordar la situación, porque el tiempo pasa, pero en estos momentos no es mi prioridad el futuro".

Unión con Neymar y Messi"

"Es normal que hubiera muchas expectativas respecto a nosotros. Todo el mundo espera maravillas cuando un equipo puede contar con jugadores de tal nivel. Pero no hay que olvidar los episodios que han retrasado algunas cosas: la lesión de Neymar, la falta de adaptación de Messi y algunas dificultades en el juego del equipo. Pero cuando se tiene la oportunidad de jugar con esta categoría de jugadores solo se puede tener confianza. Jugar con ellos es una oportunidad increíble para mí y estoy deseando que vuelva Neymar porque creo que podemos hacer grandes cosas con él en la segunda mitad de la temporada".

Messi, Mbappé y Neymar, cabizbajos durante un partido del PSG Real Madrid

Un jugador sin límites

"No me pongo límites y no quiero que me los pongan. Quiero esforzarme al máximo para ver hasta dónde puedo llegar. Forma parte de mis objetivos superarme cada día, llegar más lejos cada temporada, año tras año para ser cada vez mejor en el campo. Siempre hay espacio para la progresión. Aunque he madurado mucho mi fútbol este año, sigo siendo un jugador joven, por lo que creo que puedo mejorar incluso donde creo que ya soy fuerte. En general, siempre se puede mejorar".

Enfocado en seguir mejorando

"Cuando se viven fases en las que no se logran alcanzar los objetivos marcados, hay que saber cuestionarse: eso es lo que he hecho. Y también es la forma en que necesito seguir adelante. Simplemente decidí enfocarme en mi trabajo, en mi fútbol, que es lo que hago mejor, centrándome en los objetivos individuales y colectivos".

El proyecto de su fundación

"Más allá del gran jugador, está el hombre.Juego de fútbol al más alto nivel, pero no hay que olvidar el mundo y la sociedad que nos rodea. Para nosotros los jugadores siempre existe el riesgo de aislarse en una dimensión aparte, para protegerse y también para mantener al máximo la concentración para grandes partidos y objetivos, pero creo que nunca se debe desconectar de la vida real".

Kylian Mbappé, en la gala de los Globe Soccer Awards 2021 Reuters

"Además, siempre he querido tener el poder de influencia que tengo hoy, así que no puedo permitirme simplemente jugar un partido, volver a casa y cerrar la puerta en la cara de todo. Por el contrario, creo que hay que ayudar en la medida de lo posible, y tengo que asumir la importancia y el peso de mis palabras, para ponerlas al servicio de las batallas que considero más justas".

Objetivos para el futuro

"Ganar la primera Champions con el PSG sería increíble, pero ganar otro Mundial con Francia sería único. Voy a tratar de hacer ambas cosas porque tengo la oportunidad de jugar en dos equipos de alto nivel. Mejor no elegir".

