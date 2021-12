El Real Madrid anuncia cuatro positivos por Covid: Vinicius, Courtois, Camavinga y Valverde

Malas noticias para el Real Madrid. La Covid-19 ha vuelto a hacer acto de presencia en el equipo blanco y se han conocido cuatro nuevos positivos tras las últimas pruebas realizadas por el conjunto merengue en la mañana de este miércoles. Los casos confirmados por la entidad madridista son los de Thibaut Courtois, Vinicius, Fede Valverde y Camavinga.

El Real Madrid ha vuelto a tropezar con la piedra de la sexta ola de coronavirus. Los jugadores de Carlo Ancelotti estaban citados este miércoles para regresar al trabajo y preparar así el partido contra el Getafe, del próximo 2 de enero, pero las malas noticias en forma de nuevos contagios han hecho saltar todas las alarmas.

El conjunto blanco, que ya sufrió una plaga días antes del parón por las vacaciones de Navidad, ha vuelto revivir su peor pesadilla, esa que ya hizo acto de presencia en los encuentros contra el Cádiz y contra el Athletic, cuando los blancos presentaron una plaga de bajas por diferentes positivos. Ahora, el duelo contra el equipo de Quique Sánchez Flores volverá a ser de máximo riesgo debido a las importantes ausencias que tendrá Ancelotti, quien pierde piezas claves de su once titular.

Las más llamativas y significativas son, sin duda alguna, las de Vinicius y Thibaut Courtois. El extremo brasileño y el portero belga son dos de los jugadores más en forma y más importantes para el Real Madrid. Dos seguros, tanto en defensa como en ataque, que tendrán que permanecer unos días aislados y dentro de los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias y por La Liga hasta que cumplan con la cuarentena pertinente y obtengan los negativos necesarios.

El portero belga ya se ha expresado a través de sus redes sociales para mandar un mensaje de tranquilidad para toda la afición: Desgraciadamente, y pese a cumplir con todas las medidas, he resultado positivo por Covid en el último control. Aunque no tengo ningún síntoma estoy en casa siguiendo el protocolo correspondiente y entrenando para volver cuanto antes. ¡Gracias a todos!". El meta belga se encuentra en perfectas condiciones y está llevando este contratiempo de la mejor manera posible.

Además, Ancelotti pierde también dos piezas muy importantes para el centro del campo dentro de esa política de rotaciones que ha llevado a cabo en los últimos partidos, especialmente tras el positivo de Luka Modric, uno de los primeros en la lista, y la sanción que sufrió Casemiro en el duelo contra el Athletic en San Mamés. Camavinga y Fede Valverde le restan opciones al técnico italiano.

La lista de jugadores contagiados en el equipo blanco en el mes de diciembre ha sido muy extensa. Los primeros fueron Marcelo y Modric. Después llegaron los de Davide Ancelotti, Gareth Bale, Rodrygo, Marco Asensio y Lunin. Posteriormente también se unieron Arribas, Isco y Alaba. Todos ellos dieron negativo ya y estarán disponibles para el regreso de la competición.

No obstante, estas cuatro bajas vuelven a suponer un problema importante para un Carlo Ancelotti que está padeciendo de lleno los problemas que está generando esta sexta ola de la Covid-19. El entrenador del Real Madrid buscará nuevas alternativas para su once titular, siempre y cuando no lleguen más positivos en los próximos días.

