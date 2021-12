Zubizarreta explica por qué el Real Madrid supera antes un cambio de ciclo que el Barça

Andoni Zubizarreta ha hecho un repaso a la actualidad del fútbol español, en declaraciones para Comunicar es ganar. El que fuera portero de la Selección ha hablado sobre la actual situación del Athletic Club y también de su paso por el club de Bilbao: "He estado en el Athletic y sé la responsabilidad que tiene estar en un club como ese".

Por otro lado, también ha hablado sobre el Fútbol Club Barcelona y de paso sobre el Real Madrid. Y es que del club blanco ha asegurado que tiene un talento natural para competir y ganar, mientras que para el Barça, seguir su famosa filosofía le provoca estar ante un escenario más cuesta arriba cuando llega una época de cambios.

Finalmente, se ha referido a la selección española. Zubizarreta ha explicado que los de Luis Enrique "han ido creciendo según han ido compitiendo". Y no solo eso, sino que ha puesto al combinado nacional como uno de los equipos favoritos a ganar el próximo Mundial de Catar.

Actualidad del Athletic

Zubizarreta ha hablado sobre su querido Athletic y la particular filosofía del club bilbaíno: "El Athletic se está planeando cambios en los estatutos para adaptarse a los tiempos modernos. Es un club que tiene una idea y relación de seguidores y socios diferente a otros sitios. Por estructura filosofía o lo que sea siempre parece que en Bilbao si pierdes dos partidos es la vuelta a la pregunta inicial de por qué hacemos lo que hacemos y si ganas dos está claro que hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo".

"Me parece un debate superinteresante que ver también con lo que es Bilbao y la transformación de la ciudad. Me acuerdo lo que se debatió cuando se hizo el Guggenheim... Para que pasen cosas los debates tienen que estar abiertos. Me gusta que el seguidor del Athletic se ponga en duda a sí mismo, porque eso demuestra que es un club con vida", ha continuado el exportero nacional.

"Una vez que sales a la calle y paseas o te tomas un café te preguntan si vas a unas elecciones qué es lo que harías tú... Una cosa, y curiosa, es que el Athletic tiene porteros en todas las categorías desde la sub15 hasta la absoluta. A veces no se valora lo que se tiene. He estado en el Athletic y sé la responsabilidad que tiene estar en un club como ese", ha sentenciado sobre el tema del Athletic.

El Barça de Xavi

También se ha referido al Barcelona y a la figura de Xavi Hernández como nuevo entrenador: "En 2010 siempre me ponían la cuestión de qué pasaría si se fuese Guardiola, que era el entrenador. Pero tan complicado como la marcha de Pep era la marcha de Iniesta, Xavi, Messi... Al Barça se le ha dado todo en un mismo momento y con un elemento muy singular que es la idea de juego, que es lo que se ha llamado el ADN Barça y la idiosincrasia del club".

Ante esto, 'Zubi' se ha acordado del Real Madrid: "El Real Madrid lo tiene más fácil porque compite y quiere ganar y la vuelta a la normalidad le resulta más fácil, pero en el Barça hay otros elementos conceptuales más difíciles de gestionar. Y eso no es fácil. Para eso hace falta la calidad también jugadores y un tiempo que en los grandes clubes suele ser muy pequeñito. Ese tiempo va asociado también al dinero".

"El Barca sigue pensando que desde el punto de vista del juego tiene una ventaja competitiva y es elemento diferencial dentro del mercado y va a continuar haciendo las cosas con ese punto de diferencia que le da el club. Si es la buena respuesta o no es casi la misma pregunta que si hablamos del Athletic y de su filosofía como club. Son preguntas muy complejas de responder porque son de respuesta árbol porque además sus seguidores y socios se sienten más representados. En este momento con Xavi tienen un cocinero que conoce bien la cocina. Lo que no podemos hacer ahora es pedirle milagros y que el equipo gane 4-0 siempre", ha agregado.

Selección española

En cuanto a la Selección, ha dicho lo siguiente: "En el inicio yo era más generoso con el tiempo que necesitaba Luis Enrique para hacer un equipo y, sin embargo, han sido competitivos muy rápido con la final de la Nations League y la semifinal de la Eurocopa. Han ido creciendo según han ido compitiendo".

"No trabaja con un 11 titular y segundas o terceras líneas, que sí es algo muy común en la cultura francesa. Con Luis todos compiten por todas las posiciones. Ha resituado a España en un nivel alto y ahora en el Mundial parece que con lo hecho en la UEFA Nations League y Eurocopa somos uno de los favoritos. Sé que eso no le afecta desde el punto de vista de la presión", ha finalizado.

