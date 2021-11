Ancelotti: "¿Que Hazard se pueda enfadar? Sería una reacción normal"

Carlo Ancelotti ha explicado en rueda de prensa su gestión con los cambios y la suplencia sin minutos de Eden Hazard en la rueda de prensa. El Real Madrid ha conseguido una valiosa victoria en el Santiago Bernabéu después de superar al Shakhtar Donetsk por 2-1. Los merengues tuvieron que remar a pesar de un gran inicio de partido. Tras marcar el primero, se echaron para atrás y los ucranianos lo aprovecharon. Empataron antes del descanso y Benzema rescató al equipo en la segunda mitad. Los dos tantos vinieron precedidos de grandes acciones de Vinicius.

Benzema, Vinicius y Courtois

"Es verdad que en este período han destacado más que otros. El equipo lo está intentando, todos. El trabajo de Militao y Alaba es muy bueno. En el centro del campo todo el mundo saben de su calidad. Vinicius ha dado las asistencias a Karim... El Real Madrid es el Real Madrid, no solo estos dos y Courtois".

Carlo Ancelotti, durante el partido frente al Shakhtar Donetsk de Champions League REUTERS

Cambios

"Hemos empezado bien en los dos comienzos de los tiempos. Cuando marcamos el primer gol necesitábamos esperar un poco, pero sin dejar de tener intensidad. Dos cambios solo, uno de Carvajal para evitar problemas físicos. La derecha empujaba mucho y por eso puse a Nacho. Karim estaba un poco cansado y puse a Jovic. No quería modificar más el equipo".

Hazard

"Está listo para jugar, podía ser hoy o el sábado. El jugador necesita minutos para encontrar su mejor condición. Él va a tener minutos cuando esté listo. He pensado hoy en ponerlo por el tema de estrategia pero he preferido poner un extremo. Él está mucho mejor por dentro y por eso prefería a Lucas hoy".

Vinicius

"Yo creo que sigue en una racha muy buena. Hoy lo ha hecho muy bien. Prácticamente los dos goles son suyos. Tiene confianza, está enchufado".

Hazard y Asensio

"Enfadarse es bastante normal. Es la manera justa para manejar la situación. Entiendo al jugador que no ha jugado, al que ha calentado 40 minutos y no han entrado. Marcelo lo ha hecho y ha ganado no sé cuantas Champions. Me disculpo con ellos".

