El análisis de Robert De Zerbi del Shakhtar Donetsk - Real Madrid de la Champions

El Shakhtar Donetsk recibe al Real Madrid con la obligación de conseguir los tres puntos después de pinchar en las dos primeras jornadas de la fase de grupos de la Champions League. En la previa del encuentro, Roberto De Zerbi ha hablado en rueda de prensa sobre el encuentro.

¿Refuerzos en ataque ante el Real Madrid?

"Dentinho estará en el banquillo después de una larga lesión y veremos si luego puede jugar".

¿Qué le preocupa más del Real Madrid?

"Me preocupa todo, si no, sería un inconsciente. Y espero no serlo, y al contrario ser inteligente. Pero me preocupa más que mi equipo juegue con coraje, prestando una atención màxima. Es un banco de prueba importante para ver cómo estamos creciendo. Hoy es importante saber cómo está evolucionando nuestro equipo".

Roberto De Zerbi, en rueda de prensa de la Champions League Reuters

El Shakhtar que debe esperar la afición

"Cuando te enfrentas a un equipo que tiene la pelota has de defender o ver si le puedes quitar la pelota… Veremos a ver cuál d ellos dos caminos escogemos. Por otro lado, tenemos una idea clara de lo que queremos hacer".

Dos victorias la pasada temporada

"No he analizado ese partido. No he hablado con Castro, aunque lo vi en su momento. Entonces el Madrid y el Shakhtar eran otros equipos".

Juego bonito

"El fútbol es bello porque cada uno lo ve de un modo. No se trata de copiar. Cada uno propone lo que cree oportuno. Mi equipo se presta a este tipo de juego que quiero porque todos son jugadores técnicos, que aman atacar, pasar, tocar el balón. Los equipos que hacen un equipo más vertical, tienen futbolistas para hacerlo. Yo tengo el equipo que se adapta a mi visión del fútbol".

Opinión sobre Carlo Ancelotti

"Ha formado parte de la historia claramente como jugador y después como entrenador. Es un punto de referencia para cualquier profesional. Ha entrenado tantos años, estando siempre arriba, ganando… Espero un Madrid con personalidad".

Cuentas pendientes con Ancelotti

"El partido no es Ancelotti contra mí, eso está claro. Entonces él estaba en el Nápoles que era una escuadra muy potente y era normal el rol que ambos ocupamos. De cualquier manera, es un partido mucho más global en el que hay jugadores muy importantes".

Ausencia de Traoré

"No pienso que sea el momento de hablar de esto para no dar pistas. Hay cuatro opciones, así que ya le estoy dando un 25% de acertar".

Intención de volver a repetir los dos triunfos

"El año pasado el Shakhtar hizo un grupo de Champions muy bueno, ganó dos veces al Madrid y empató dos veces ante el Inter. Pero como le digo, ninguno d ellos dos equipos, ni el Real Madrid ni el Shakhtar, es el mismo. Cuando uno prepara un partido es evidente que lo hace para ganar".

