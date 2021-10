Sterling abre la puerta al Real Madrid: "Estoy abierto a irme del Manchester City"

Raheem Sterling acaba contrato con el Manchester City en junio del próximo 2023 y en Inglaterra se especula sobre si acabará renovando o no su contrato. El futbolista mantiene sus opciones abiertas y este jueves no ha descartado poner punto final a su carrera en el Etihad Stadium.

El nombre del internacional inglés ha sido colocado en la órbita del Real Madrid en numerosas ocasiones, aunque en las últimas semanas se ha venido hablando con mucha intensidad sobre un posible futuro en el Barcelona. Sea como sea, el extremo ve con buenos ojos comenzar una nueva aventura lejos de la Premier League.

"Si hubiera una oportunidad de ir a otro lugar, estaría abierto a ello en este momento. Como jugador inglés, todo lo que sé es la Premier League. Siempre supe que tal vez algún día, me encantaría jugar en el extranjero y ver cómo me enfrentaría a ese desafío", ha asegurado Sterling.

Raheem Sterling, en un partido de la selección de Inglaterra Reuters

En la cumbre FT Business of Sport, el delantero ha explicado cómo ve su situación: "No soy una persona que se vaya a quejar. No he intentado que sea más importante de lo que realmente es. Sigo adelante con mi trabajo, hago lo que tengo que hacer y estoy ansioso por comenzar. Listo para jugar partidos de fútbol con regularidad. Marcar goles con regularidad".

"Si el fútbol para mí no está en un cierto nivel, no estoy realmente feliz. Si quiero mi felicidad en cierto nivel, necesito jugar al fútbol. Necesito marcar goles. ¡Y divirtiéndome!", ha agregado el futbolista, quien en estos primeros compases de la temporada 2021/2022 tan solo ha sido titular en cuatro de los once partidos que han disputado hasta la fecha los skyblues.

Negociaciones duras

A sus 26 años, Raheem Sterling es uno de los futbolistas más cotizados del planeta. Esta temporada apenas está teniendo continuidad a las órdenes de Pep Guardiola y es por eso por lo que está dudando sobre su renovación. Tal y como publicó The Sun, el jugador quiere que le aseguren un papel protagonista para estampar su firma en un nuevo contrato con la entidad de Mánchester.

Sterling quiere minutos, sentirse protagonista y poder sentarse en la mesa de los mejores del mundo. Si eso no se lo dan en el Manchester City, está decidido a salir del Etihad Stadium en busca de que le den lo que pide. Si esto ocurriese, el club británico tendría dos opciones: venderle a un módico precio el próximo verano o intentar convencerle antes de que se vaya gratis en 2023.

