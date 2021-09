Courtois, sobre el penalti: "Sabíamos de dónde venía el árbitro el fin de semana pasado..."

Thibaut Courtois ha sido muy sincero en sus declaraciones delante de la cámara de Movistar+. La gran polémica del partido ha sido la del posible penalti de Albiol sobre Nacho. El colegiado no señaló nada, de hecho, en el campo dijo: "Si hay falta, es fuera del área". El VAR entró, pero tampoco interpretó que hubiera nada punible en esa acción que pudiera rearbitrar. El encuentro iba 0-0 y el guardameta ha recordado el pasado de Gil Manzano.

Sensaciones

"Un empate un poco amargo. En casa quieres ganar y encima si un rival directo pierde, quieres sumar. El Villarreal es un equipo de Champions y te complica las cosas. No hicimos bien la presión en la primera parte, en la segunda hemos mejorado. No hemos puesto la misma intensidad del otro día de Mallorca. La portería a cero es importante. Ahora, a seguir".

El planteamiento

"No había dudas. Hemos preparado el partido para buscar presionarles y que no tuvieran la pausa. Lo hicieron muy bien en la primera parte, en la segunda lo hicimos mejor y le creamos peligro. Aún así, no hemos tenido tantas claras".

La mejora

"Yo creo que ellos no han ido muy arriba, han mantenido un bloque medio. Fallamos demasiados pases en el último lado del campo. Los centros no han querido llegar hoy".

El penalti

"Mis compañeros han dicho que había falta o penalti. No lo he visto. Sabíamos de dónde venía del fin de semana pasado. Ha habido mucho ruido. Pero si no ha sido, será porque el árbitro no cree que fuera".

