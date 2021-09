Ancelotti responde a los rumores sobre los fichajes de Mbappé y Haaland por el Real Madrid en 2022

Durante toda la semana se ha hablado de la situación de Kylian Mbappé y Erling Haaland el próximo año. Los dos serán nombres propios ya que uno acaba contrato y al otro se le activa una cláusula liberatoria que coloca la cantidad necesaria para salir del Borussia Dortmund en 75 millones. El Real Madrid tiene a ambos como objetivos y Carlo Ancelotti ha tenido que responder en rueda de prensa sobre este posible interés del conjunto blanco para hacerse con ellos.

"En este momento no hablamos del mercado José Ángel y el presidente, hablamos de lo que tiene que hacer el equipo en este período", sentenció echando balones fuera el italiano. La experiencia del técnico se notó en esta respuesta. De momento no quieren escuchar nada del próximo año. La plantilla y todo el mundo están concentrados en hacer la mejor temporada posible con el equipo que tiene actualmente. Ancelotti no piensa en el futuro por ahora.

Es cosa de la dirección deportiva. El Real Madrid trabaja para que Mbappé llegue libre el año que viene. Después de que este verano el PSG se cerrase en banda a venderlo incluso rechazando una oferta de 200 millones de euros, se confía en que siga sin renovar con el conjunto parisino. De esta forma, desde el 1 de enero de 2022 podrían negociar directamente el jugador y el club. El equipo francés no percibiría nada de dinero por esta operación.

Los planes del Madrid son a gran escala y quieren acompañar a Benzema y Vinicius de las dos grandes bestias del área del fútbol europeo. El fichaje de los dos (o de cualquiera de ellos) terminaría de dar el empujón al ataque blanco, que vive su mejor época desde que la marcha de Cristiano dejara un profundo vacío en la cuenta de goles.

Rummenigge fue el primero en soltar la bomba en el BILD. El exdirector general de la entidad bávara dejó unas sorprendentes palabras sobre Haaland y los fichajes del Real Madrid: "Haaland es una inversión. No creo que vaya a Liverpool. Con Haaland, tampoco descartaría al Real. Tal vez abran la caja un poco más en el verano y posiblemente consigan a Haaland y Kylian Mbappé".

