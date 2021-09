El historial de Daniel Siebert, el árbitro del Inter - Real Madrid

Daniel Siebert arbitrará el partido entre el Real Madrid y el Inter de Milán en San Siro, correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League este miércoles 15 de septiembre a las 21:00 horas. El alemán dirigirá por primera vez un encuentro de los de Carlo Ancelotti en esta competición. El colegiado de 37 años e internacional desde 2015 se estrenará con los merengues en esta nueva edición de la Liga de Campeones.

El juez en el Giuseppe Meazza contará con Rafael Foltyn y Christian Gittelmann como asistentes. El cuarto árbitro será Daniel Schlager. Además, en el VAR estarán Marco Fritz y Harm Osmers. Siebert es árbitro de la Asociación de Fútbol de Berlín y está catalogado como árbitro de primera categoría de la UEFA. El alemán fue nombrado árbitro de la DFB en 2007. Hizo su debut en la 2. Bundesliga en 2009 y se ha convertido en un árbitro muy respetado con lo que se ganó la participación en la Eurocopa 2020.

El germano supervisó el partido del Grupo D con Escocia y República Checa como contendientes, el partido del Grupo E donde se enfrenaton Suecia y Eslovaquia y el partido de octavos de final entre Gales y Dinamarca. En 2015, se convirtió en el más joven de los 10 árbitros alemanes acreditados por la FIFA. Siebert nació en Berlín, donde aún vive. Trabaja como profesor a tiempo parcial en una escuela deportiva de la ciudad.

Daniel Siebert, separando a Kamil Glik y Kyle Walker REUTERS

Siebert sí tiene experiencia contra los italianos, ya que dirigió la victoria por 2-1 ante el Ludogorets en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League 2019/2020.

Polémica

El alemán viene de dirigir un encuentro con una posible polémica racista durante el Polonia - Inglaterra. La federación británica informó de un incidente tras un airado choque justo antes del descanso del choque de la fase de clasificación para el Mundial.

Las cámaras de televisión no captaron imágenes claras de lo que sucedió precisamente para desencadenar el cuerpo a cuerpo que involucró a casi todos los jugadores en el campo, pero un vídeo mostrado en ITV parecieron demostrar que el defensor polaco Kamil Glik pellizcó el cuello de Kyle Walker. "Supuestamente fue algo que se hizo, no se dijo. No hemos tenido la oportunidad de ver las imágenes", explicó Southgate.

También viene de un fin de semana agitado en Alemania. Pitó un penalti a favor del Borussia Dortmund que le dio el triunfo ante el Bayer Leverkusen por 4-3. Un choque entre Odilon Kossounou y Marco Reus en el área visitante con la mano del hombre del Leverkusen golpeando la cara del capitán del BVB provocó la acción que fue muy criticada.

