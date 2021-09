Benzema: "Vinicius es un fenómeno, puede jugar aquí por mucho tiempo"

Karim Beznema fue uno de los grandes artífices de la victoria del Real Madrid ante el Celta de Vigo. El delantero francés anotó tres goles, uno de ellos de penalti, y además repartió una asistencia en otro partido para el recuerod del ariete galo. El '9' está en el mejor momento de su carrera deportiva y se siente pieza clave desde que es habitual de llevar el brazalete de capitán.

El partido de Benzema fue de lo más completo. Consiguió aparecer en los momentos más importantes, justo en las fases del choque que más le necesitaba el equipo. Empató el encuentro después del gol de Santi Mina en los primeros minutos y tras el descanso, volvió a hacer el tanto del 2-2 con un remate de cabeza impecable.

El galo pudo poner la guinda a su portentosa actuación anotando el tercero y completando su hat-trick tras el penalti provocado por Vinicius. Precisamente del delantero brasileño ha hablado el delantero galo, ya que juntos forman el ataque de un Real Madrid que ahora mismo es una fiesta ofensiva.

Tras el encuentro, Benzema analizó la victoria del Real Madrid y contó uno de sus mejores secretos de esa nueva pareja que forma con Vinicius, el otro gran destacado de la victoria blanca: "Vinicius es un fenómeno. Me gusta mucho jugar y hablar con él. Siempre estamos conectados y ha demostrado que puede jugar aquí durante mucho tiempo".

Karim también celebró la vuelta del público al Santiago Bernabéu y poder jugar de nuevo ante su gente después de tantos meses haciéndolo en Valdebebas sin aficionados: "Creo que fue una noche especial para nosotros. El ambiente con toda la gente fue muy bueno. Empezamos el partido raros, era extraño volver a sentir al público, pero nos ayudaron a poder remontar. Me siento muy bien, estoy contento de que esté la afición de nuevo en el campo, es mejor para hacer estas remontadas".

"Siempre digo que necesitamos el apoyo de la afición para hacer estos partidos. Es muy bueno que estén de vuelta. Yo me siento bien, con el apoyo del entrenador, del presidente, de mis compañeros y de la afición. Jugar con gente y celebrar goles es otra cosa".

El delantero del Real Madrid valoró el mal inicio de encuentro y esos errores que tuvieron atrás y que les costaron encajar dos goles. Sin embargo, tiró de veteranía y de capitanía para no cargar las tintas contra la zaga y atribuyó los fallos a todo el bloque: "No solo es la defensa, es el grupo entero, también los delanteros. Hay que trabajar más para no encajar estos goles. Es trabajar más en los entrenamientos y en todo".

Por último, Benzema habló sobre dos compañeros de la medular. Uno veterano y otro muy joven, uno con experiencia y otro que acaba de llegar. Se trata de Luka Modric y Eduardo Camavinga, los dos presentes en el tanto del centrocampista galo: "No te voy a decir qué jugador es Luka Modric, pero es uno de los mejores en su puesto. Nos da mucho y ojalá siga aquí mucho tiempo". "Me alegro mucho por Camavinga y por el gol en su debut".

