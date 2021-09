"Camavinga no estaba bien aquí": el relato del entrenador del Rennes sobre su marcha

Eduardo Camavinga ha caído de pie en el Real Madrid antes, incluso, de su debut con la camiseta blanca. La expectación se ha disparado con el joven centrocampista francés, la enésima perla de futuro que ha fichado el club merengue. Quien le conoce bien es Bruno Genesio, su último entrenador en el Stade Rennes, y este ha hablado sobre el futbolista en una entrevista en L'Équipe.

Sorprende lo que dice el entrenador del equipo francés, que asegura que los últimos meses no fueron nada fáciles para Camavinga en Francia. Los rumores sobre su futuro, su no renovación y la atención de los grandes clubes, repercutiendo en los medios, pudieron afectarle.

"Aquí se le hizo difícil. También fue complicado para nosotros verlo así porque todos queríamos que estuviera bien. Y, en mi opinión, no estaba bien. La mejor solución hubiera sido que se quedara un año más para ampliar su contrato. Pero en retrospectiva, creo que es bueno que se vaya al extranjero", dice Bruno Genesio.

Eduardo Camavinga, Rodrygo Goes y Mariano Díaz, durante un entrenamiento del Real Madrid Real Madrid

A Camavinga le llega un reto mayúsculo. Ha aterrizado en uno de los grandes de Europa donde la exigencia es máxima, pero su ya extrenador confía en que las cosas van a salir bien para el jugador:

"Está donde se merece. Ahora le toca darse todos los recursos que necesita, pensando sólo en el rectángulo verde y en todo lo que tiene que poner para imponerse allí. A menudo le he dicho que no ha perdido sus cualidades de la noche a la mañana. Había un contexto particular que lo hacía más difícil a veces. Pero tiene talento, es muy trabajador y sabe escuchar. Así que lo tiene todo para triunfar".

Genesio también ve el lado positivo a que salga de Francia, aunque desde su punto de vista hubiera sido mejor que se quedara una temporada más con ellos: "A veces salir de tu entorno cercano, de tu club de entrenamiento, de tu zona de confort, es bueno. Y le devuelve las cualidades gracias a las cuales jugó tan pronto, esas que había perdido un poco en los últimos tiempos".

Camavinga ya suma sus primeros días de entrenamiento como jugador del Real Madrid desde que se incorporara a los entrenamientos y se presentara oficialmente el pasado miércoles. El domingo, en el Santiago Bernabéu, tendrá la oportunidad de jugar sus primeros minutos con el equipo que dirige Carlo Ancelotti.

[Más información: El futuro del Real Madrid ya está aquí: el relevo de la CMK pide paso en la vuelta al Bernabéu]

Sigue los temas que te interesan