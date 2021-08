Butragueño, sobre Mbappé: "Entendemos la expectación, pero no hay nada que decir"

Todo el mundo del fútbol está pendiente de la situación de Kylian Mbappé. Desde el Real Madrid se sigue esperando a una respuesta definitiva del PSG. Les han dado hasta el lunes para contestar, aunque la entidad merengue quería evitar que jugase este domingo, partido para el que seguramente vaya convocado. Emilio Butragueño ha atendido a los medios tras el triunfo del conjunto blanco ante el Real Betis, pero no ha podido dar muchos detalles.

"Entendemos que los aficionados tienen expectativa, todos los medios están hablando de eso, pero no tenemos nada que decir", expuso el director de relaciones institucionales del Real Madrid en los micrófonos de Movistar LaLiga. Se están poniendo muy serias las cosas entre el Real Madrid y el PSG. La segunda y última oferta de los blancos sigue encima de la mesa, a la espera de la respuesta oficial de los parisinos. La entidad dirigida por el emirato de Catar está tensando la cuerda.

En la casa blanca creen que han tenido una postura correcta y de respeto para con el PSG, ya que Mbappé acaba contrato el próximo 31 de junio, por lo que ofrecer estas cantidades superiores a los 160 millones de euros es un gesto de buena voluntad. Mbappé lo tiene claro: quiere jugar en el Real Madrid. Esa es su decisión definitiva tras rechazar no una ni dos ni tres, sino más propuestas de renovación del Paris Saint-Germain. Su deseo ya lo conocen ambos clubes y también sus respectivos vestuarios, pero de momento, que su sueño se convierta en realidad depende de que el PSG dé su respuesta.

Esta misma noche, hasta dos jugadores y el entrenador también han hablado sobre esta situación. Carvajal explicó que "todo lo que sea mejorar la plantilla es bueno. A ver si en los próximos días puede cerrarse lo de Mbappé, porque la verdad es un gran jugador". Por su parte, Casemiro dijo que "no la calidad de Mbappé... siempre se puede hablar y siempre queremos hablar, pero no es nuestro jugador". Además, Ancelotti no pudo dar demasiados detalles: "El club está trabajando en ello y no conozco cuál es la situación ahora mismo".

