La emotiva carta de Courtois por su renovación y la promesa que lanza al madridismo

Thibaut Courtois ha renovado este lunes su contrato con el Real Madrid hasta 2026. El meta belga amplió su vínculo con la entidad merengue por dos temporadas más de lo que tenía firmado desde 2018 (hasta 2024) y ha querido mandar un mensaje emotivo para celebrar el nuevo acuerdo establecido.

Courtois ha publicado una carta en la que muestra su emoción por renovar con el Real Madrid. En ella se expresa sobre el sueño que está viviendo desde que firmara por la entidad blanca hace ahora ya tres años. Además, lanza una promesa para los aficionados merengues.

La carta de Thibaut Courtois

El ambiente en los vestuarios. El sonido de los fanáticos vitoreando desde las gradas. Tres años después, me complace anunciar la extensión de mi contrato con el Real Madrid hasta 2026.

Mi familia y amigos me preguntaron recientemente dónde me gustaría jugar en los próximos años. Mi respuesta sigue siendo la misma hoy que cuando era pequeño: Real Madrid. Sumar dos años más con la mejor camiseta del mundo hace que el sueño de la infancia sea aún más dulce. Me encanta formar parte del Real Madrid. Es una bendición ampliar mi familia en casa con una nueva en el campo.

Prolongar mi relación con la familia del Real Madrid hasta 2026 es un verdadero honor. El Real Madrid es mi casa y estoy agradecido de que me acojan con tanta calidez. Para mí, esta extensión es una recompensa por mis esfuerzos durante el año pasado. Me anima a trabajar aún más duro y a darlo todo por el mejor club del mundo. Durante los próximos cinco años, haré todo lo posible junto con nuestro equipo para adquirir nuevos trofeos para nuestros madridistas.

Para nadie es un secreto que ganar la Champions League con el Real Madrid está en lo más alto de mi lista de deseos. Pero aquí tengo una promesa de mi parte para ti: saldré en cada partido como si hubiera un trofeo en juego. Este club y su afición se lo merecen. El Real Madrid ya tiene una vitrina de trofeos bien surtida. Aún así, estaría muy orgulloso si pudiera mirar atrás y decir que mis compañeros y yo agregamos algunas copas más a la gloriosa historia de este club. Espero un futuro brillante con el Real Madrid.

¡Hala Madrid!

Thibaut.

