Vinicius se crece con Ancelotti: un cambio que puede marcar su futuro en el Real Madrid

Vinicius llegó a Mendizorroza, supo que no iba a ser titular, se sentó en el banquillo y tras ver lo que Benzema fue capaz de hacer, aprendió y marcó. El futbolista brasileño parece dispuesto a dar un paso hacia delante en un equipo que hasta este sábado andaba escaso de recursos en la zona de ataque, algo que es rotundamente falso.

No se puede decir que a un equipo con Benzema, Bale, Hazard, Rodrygo, Vinicius o Jovic le falte gol. Otra cosa es que no se metan o se fallen, pero lo cierto es que jugadores para hacerlos hay y de sobra. Por ello, muchas veces no solo consiste en mirar hacia el mercado y querer fichar al Lewandowski o Haaland de turno, porque ellos, con una crisis de acierto, tampoco verían puerta y no se podría afirmar que no tienen gol.

En la plantilla del Real Madrid hay jugadores que tienen más facilidad para batir a los porteros rivales como son los casos de Bale o Rodrygo. Jugadores que sin ser delanteros tienen la habilidad para llegar a la portería contraria y marcar. Y hay otros que hasta ahora han demostrado no gozar de esa virtud, como Vinicius.

Por ello, para el brasileño es muy importante haber llegado y haber besado el santo. En la primera aparición que ha tenido, en el debut en Liga y con tan solo media hora jugada, ya aporta un gol al equipo. Otro inicio ilusionante como el de Hazard, Benzema o Bale. Pero lo de Vinicius puede ser mucho más importante que solo un buen partido, puede ser el momento en el que haga 'click' en su cabeza y registre un cambio que le haga ser más importante dentro del equipo.

Buenos minutos de Vinicius

A pesar no ser titular, no salió ni mucho menos molesto ni descentrado, sino que desde que pisó el césped se propuso ser protagonista. Su velocidad hacía estragos en la cansada defensa del Alavés que no podía pararle. Al principio lo hacían con faltas, después ya no podían ni agarrarle.

Y Vinicius, demostrando que quiere dar un paso al frente, las pedía todas, al pie y en largo, pero las quería, estaba deseoso de encarar a unos zagueros ante los que se veía superiores. Y comenzó a hacer daño una y otra vez por el flanco izquierdo, su banda, porque es de los nuevos extremos que necesita jugar a pie cambiado aunque desborde hacia su pierna mala.

Como si de un martillo pilón se tratara, 'Vini' desbordó una y otra vez, sin descanso, dando ocasiones al equipo en cada una de sus arrancadas. Y todo en 30 minutos, cuando otros ya bajan la persiana y dicen que si no son titulares, esa guerra no va con ellos. Pero Vinicius parece crecido y dispuesto a aprovechar cada oportunidad que Ancelotti le dé, sobre todo cuando podría llegar un jugador como Mbappé que pondría más caros los minutos.

Vinicius marcó, pero antes de su certero cabezazo rozó el gol en un jugadón personal en el que dejó atrás a dos defensores por pura velocidad. La buena salida de Pacheco y el poco ángulo del que disponía para lanzar con la zurda evitaron que abriera su cuenta personal antes. Pero la jugada había sido de escándalo por la facilidad que demostraba en sus desbordes.

Después, otra llegada por banda izquierda, esta apurando línea de fondo, en la que sirvió un pase de la muerte que Rodrygo se quedó a centímetros de empujar. Las buenas intenciones estaban, era peligro constante y demostraba superioridad en sus desbordes. Estaba aprovechando los minutos con creces.

'Vini' encuentra el premio

Y la vida, que había visto la exhibición exprés del exjugador del Flamengo, quiso recompensarle regalándole uno de los primeros goles de su carrera con la cabeza. Centro muy preciso y peligroso de Alaba desde la izquierda y 'Vini', que pasaba por allí supo leer el esférico para trazar un desmarque al primer palo, tirarse en plancha y anotar el cuarto, el que cerraba la fiesta y que le daba la recompensa de su paso adelante.

Tras el partido, Ancelotti se mostró muy contento con su nivel y explicó cómo ha tratado de mejorar con él: "Creo que Vinicius tiene esa calidad tan importante para el uno contra uno. Para marcar goles, le he dicho que es muy difícil encontrar delanteros que lo hacen después de dar cinco o seis toques, por eso, para marcar gol necesita un toque, máximo dos, y para eso tiene que estar dentro del área. Hoy lo ha hecho muy bien en el centro. Es muy joven y va a progresar, pero es un jugador que siempre desequilibra los partidos con su calidad". Vinicius obedeció, se metió en el área y marcó.

