La UEFA pretende desobedecer al juez y mantendrá las sanciones a los clubes de la Superliga

La UEFA continúa con su batalla contra la Superliga y pretende incumplir la orden judicial española que le pide la anulación de cualquier sanción hacia los clubes fundadores. Así lo confirma The Times, que apoyándose en fuentes de la UEFA desvela que el organismo que lidera Aleksander Ceferin está seguro de que el Tribunal de Justicia Europeo le dará la razón en un futuro cercano.

El pasado 1 de julio, el juez Manuel Ruiz de Lara, del Juzgado de lo Mercantil de Madrid, ya trasladó a la UEFA que las sanciones quedaban sin efecto. Sin embargo, recientemente los tres clubes que se mantienen oficialmente en la Superliga emitieron un comunicado celebrando la confirmación de esa decisión. En ella, recalcaban, se ordenaba a la "UEFA que revoque, con efecto inmediato, todas sus actuaciones contra los clubs fundadores de la Superliga Europea, incluyendo el archivo definitivo del expediente disciplinario abierto a los citados tres clubes y que deje sin efecto las multas y demás restricciones".

Pese a esta petición, la información de The Times señala que en la UEFA no van a tener en cuenta lo que diga la justicia española. El diario publica que el organismo continental está seguro de que el Tribunal de Justicia Europeo les dará la razón. Y, por ello, mantendrán las sanciones contra los clubes que se salieron de la Superliga y que pactaron un 'castigo' con la propia UEFA. Según una fuente cercana a la UEFA, "no hay intención de cumplir la orden" porque tienen claro que "sus acciones estarán plenamente justificadas por el tribunal europeo". Este es un nuevo revés para la UEFA, a la que se le rechazó su petición de personarse en el asunto.

Una sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el logo de la Superliga Europea, en un fotomontaje

El caso, cabe recordar, no se resolverá de manera urgente por la justicia europea, por lo que la resolución final se hará esperar un tiempo. Hasta que eso ocurra, la UEFA ya ha aceptado a los tres clubes en la Champions League 2021/2022 y no ha acometido ninguna sanción contra Real Madrid, Barcelona y Juventus de Turín. La investigación que abrieron en su día sigue sin respuesta y los fundadores que se mantienen han visto reforzada su posición.

El tridente contra la UEFA

Real Madrid, Barcelona y Juventus de Turín se han convertido en los tres únicos clubes que siguen defendiendo públicamente la creación de la Superliga. Algo que ha reforzado la colaboración entre las diferentes entidades, que vienen incluso publicando comunicados idénticos y a la par donde han ido informando de todos los avances legales de la nueva competición.

Tanto los dos clubes españoles como el italiano han señalado en varias ocasiones la situación de crisis que se vive a causa de la Covid-19. Y en casos como el del Barcelona, los problemas financieros siguen causando muchos inconvenientes a la nueva Junta Directica. Por ello, el impulso de esta nueva competición se ve como la única salida para mejorar las economías de los clubes y la recuperación del interés en el fútbol de élite.

