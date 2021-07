Jovic: "El jugador del Real Madrid está bajo lupa siempre"

Tercera temporada de Luka Jovic en el Real Madrid, aunque hay serias dudas de que vaya a acabar el verano en la plantilla que está a las órdenes de Carlo Ancelotti. El serbio quiere convencer al técnico italiano y pone como su prioridad quedarse en el club blanco ahora que arranca una nueva etapa, pero no descarta una nueva salida en calidad de cedido.

Jovic es protagonista de una entrevista en el medio serbio Informer. Se sincera sobre lo que le ha tocado vivir durante las dos últimas temporadas en las que no ha estado a la altura de las expectativas generadas por su fichaje por el Real Madrid. Quiere reivindicarse y no siente que ha perdido el tiempo por haber fichado por el club blanco.

Ganas de reivindicarse

"Sé mis objetivos. Intento dejar una impresión positiva y mostrar lo mejor de mí. Las últimas dos temporadas podrían haber sido mejores, pero han pasado muchas cosas. Quiero que al final todo sea mejor porque no vine al Madrid por accidente. No hablé con Ancelotti sobre mi situación, pero me toca darlo todo y estar lo más preparado posible para la nueva temporada".

Luka Jovic controla el balón con un jugador del Rangers presionandolo de cerca REAL MADRID

Otra cesión

"Mi prioridad sería estar en una liga de calidad y jugar. A mi edad, y después de tanto tiempo en el que estuve más fuera del campo que dentro si vuelvo a salir quiero estar en un sitio que reconozca mi calidad lo suficiente para tener continuidad en el once".

¿Tiempo perdido?

"No puedes perder nada estando en el Madrid, sólo puedes ganar. Juegas con los mejores jugadores del mundo y es un gran club. No se puede ir hacia atrás estando en un equipo así".

La responsabilidad en el Real Madrid

"Claro que jugar en el club más grande del mundo conlleva una gran responsabilidad. No tengo ningún problema con eso ni siento presión. Creo en mi calidad porque sé lo que valgo. Lo único que espero es que después de mucho tiempo evite las lesiones por completo. El resto se recuperará".

Bajo lupa

"El jugador del Real Madrid está bajo la lupa siempre y es normal. No me molesta y lo acepto".

