El Real Madrid no tiene prisa con Varane: más de 50 'kilos' del Manchester United o se queda

El Real Madrid continúa a la espera de que Raphaël Varane tome una decisión. El central francés, uno de los grandes pilares del equipo, acaba contrato en 2022 y aún no ha respondido a la oferta de renovación. Mientras, el Manchester United aprieta para hacerse con sus servicios con un fichaje lo más barato posible. El central, que regresa este viernes a la dinámica merengue, entra en horas clave para decidir su futuro mientras la entidad capitalina no se mueve de su sitio: más de 50 millones o no habrá traspaso.

Las intenciones de Varane no se conocen públicamente. El jugador, siempre que se le ha preguntado por su futuro, ha dado prioridad al momento deportivo que vivía. Durante la temporada con el Real Madrid hablaba de la Champions League y, ya con Francia, optaba por dar total relevancia a la Eurocopa sin mojarse sobre sus intenciones futuras. Eso, sumado a su falta de respuesta a la propuesta del club merengue para renovarle, dejó entrever que su intención era buscar un nuevo reto lejos de la capital.

El Manchester United no tardó en moverse en el mercado y fijó en Varane su objetivo. El club inglés ya le había sondeado en otras ocasiones, pero la situación contractual de Varane sí daba opciones este verano. Ambas partes han encontrado una buena sintonía y el conjunto británico no tardó en posicionarse como gran favorito. Tal y como adelantó EL BERNABÉU, le puso encima de la mesa el mismo salario que tenía Ramos en el Real Madrid. Un total de 12 millones por temporada que quedaban muy lejos de los 8 ofrecidos por la entidad merengue.

Varane, durante la presentación del nuevo balón de LaLiga EFE

Teniendo claro que Varane no ha respondido, y que el United está seguro de lanzarse a por el jugador, lo único que falta por rematar es el acuerdo entre los clubes. Y es ahí donde el Manchester United está intentando meter más presión. La operación bien podría estar cerrada para que Varane no tuviera que iniciar la pretemporada de blanco, pero las intenciones del equipo de la Premier League están ralentizando la operación.

El Madrid, tranquilo

El United, consciente de que si Varane no renueva podría salir gratis la temporada que viene, busca sacar al francés por el menor precio posible. La crisis económica ha afectado a todos los equipos y los de Old Trafford ya han desembolsado suficiente por Jadon Sancho. Por ello, están intentando tomar el control de la negociación para desembolsar menos de 50 'kilos' por Varane.

El Real Madrid, lejos de entrar en esa atmósfera de prisa y tensión, tiene claro que la situación está bajo control. Si Varane quiere marcharse al United, el francés tendrá que pedir un esfuerzo al club inglés. Y es que la entidad capitalina no bajará de los más de 50 millones de euros que quiere ingresar por la salida de Varane. El francés es un gran valor de la plantilla y, pese a acabar contrato, tiene un precio alto de mercado.

Además, en caso de que Varane no renueve y el United decida no subir su oferta económica, el Real Madrid continuará trabajando con el francés. Buscarán una nueva negociación para renovarle y repetirá sus intentos las veces que sean necesarias para llegar a un acuerdo con Varane. La situación está clara en el club liderado por Florentino Pérez. Varane regresa al equipo a la espera de que el United pague los más de 50 'kilos' o preparado para responder a la renovación.

