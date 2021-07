Davide Ancelotti se 'presenta': "Mi trabajo es crear muchas dudas a mi padre"

Davide Ancelotti será una de las piezas claves del cuerpo técnico de Carlo Ancelotti en el Real Madrid. El hijo del técnico italiano será uno de los ayudantes del técnico italiano en su segunda etapa en el club blanco, aunque ambos llevan años ya juntos en los banquillos. De hecho, en la entidad merengue ya trabajó como preparador físico.

Pero Davide vuelve al Real Madrid con más responsabilidades. Para conocer mejor su papel como ayudante de su padre, lo explica en el podcast Training Ground Guru: "Mi deber es organizar los entrenamientos, asegurarme de que todo salga bien, preparar las jugadas a balón parado, ayudar al entrenador a preparar la estrategia del juego. Vamos semana a semana, organizamos el programa juntos. Día a día tenemos una reunión con el personal médico para evaluar a los jugadores que están disponibles para la sesión. Ambos estamos involucrados en la organización de la semana".

Sobre su trabajo cuenta lo siguiente: "Estoy más especializado en algunos ejercicios en el campo y nos aseguramos de que los jugadores tengan sus propios ejercicios individuales en el campo. Antes de la sesión dividimos grupos. Por ejemplo, tal vez para trabajar en un aspecto del juego, como construir desde atrás con el portero, y otro miembro del cuerpo técnico toma el otro grupo, para trabajar ejercicios de pase, posesiones".

Carlo Ancelotti, con David Alaba REAL MADRID

Respecto a la influencia de su padre en su trabajo dijo lo siguiente: "Él observa más durante una sesión de entrenamiento normal, pero puede entrar, detenerla y decir lo que piensa, corregir a veces…, pero nos da mucha responsabilidad. Sólo maneja la sesión táctica cuando jugamos 11 contra 11 en un campo completo dos días antes del partido". Y añade: "Al final hay mucho respeto y la decisión final siempre es suya, pero en la discusión estamos todos involucrados. No solo yo, toda la gente. No siempre es así. Este es el tipo de entrenador al que le gusta escuchar a todo el mundo".

Y así es cómo funciona Ancelotti con su cuerpo técnico: "Mi objetivo es crearle muchas dudas, dar mi opinión. Al final es él quien toma la decisión. No estoy aquí para decir 'sí, sí, sí', estoy aquí como todo entrenador asistente, tengo la confianza, yo más que los demás, para decir 'no, no estoy de acuerdo contigo'. Trabajamos mucho durante la semana evaluando lo que creemos que va a hacer el contrario en el partido", cuenta Carlo.

"En el campo hay dos equipos y tienes que intentar entender qué están haciendo ellos, porque lo que van a hacer va a influir en lo que vas a hacer tú, así que tú tienes que reconocer la situación y qué hacer. Sin la pelota, es lo mismo. Tenemos que saber cómo presionar alto, cómo jugar las transiciones, qué hacer cuando estemos de regreso. Puedes cambiar el sistema en función de los jugadores que tengas…", finaliza.

