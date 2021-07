El mensaje que Sergio Ramos ha lanzado a Luis Enrique tras fichar por el PSG

Sergio Ramos vive sus primeros días de adaptación tras comenzar a entrenarse con el PSG. El que fuera capitán del Real Madrid, además, ha atendido a varios medios de comunicación durante los últimos días, siendo el último de ellos el diario francés L'Équipe. El camero ha hablado del rol que tendrá en el vestuario parisino, del sueño de su nuevo club y de la Selección de Luis Enrique.

Líder en el PSG

"Los líderes los eligen los compañeros, el grupo. Durante muchos años me he sentido así del club del que vengo, pero nunca he presumido de ser el líder, de ser el capitán. Dentro de un vestuario hay distintos roles. El PSG también tiene esos perfiles y yo vengo a ayudar. No vengo a quitar a ningún líder ni a apartarlo. Estoy para sumar, para aportar experiencia, motivación. Con el tiempo se verá a los jugadores que elige el vestuario".

Qué le falta al PSG

"Vengo a un club con un proyecto deportivo que es una realidad y al que le falta muy poquito. Ojalá el año que viene podamos decir que hemos conseguido un título tan maravilloso como la Champions. Es lo que sueña el club y la afición".

Sergio Ramos, entrenando con el PSG PSG

Su estado de forma

"Hoy me siento bien. Durante el verano he descansado física y mentalmente. Vengo con ilusión y las pilas recargadas. Ahora que me he incorporado con el equipo, debo coger buen nivel físico y a partir de ahí intentar dar el mejor rendimiento".

Tiempo al máximo nivel

"Yo creo que puedo competir tres o cuatro años más. No tengo que ver a jugadores como Chiellini o Bonucci. Yo sé cómo pienso, cómo siento y cómo estoy. El día que vea que el cuerpo no me responde o no estoy bien físicamente, me quedaré en casa y me retiraré. A día de hoy parece que la edad es una percepción importante, pero para mí es el rendimiento. Hoy puedo recoger todo lo que he sembrado y todavía puedo rendir al máximo nivel".

Volver a la Selección

"Ojalá. Ojalá así sea. Para mí, ir a la selección es algo muy importante y sigo manteniendo esa mentalidad. Me gustaría jugar Eurocopas, Mundiales y para eso hay que rendir en el campo, marcar un buen nivel y ojalá me vuelvan a llamar".

No ir a la Eurocopa

"No solo ha sido difícil sino raro. Cuando llevas 16 años sin celebrar el cumpleaños de tu hermano porque te pilla en Eurocopa, Mundial... No ha sido fácil. Me alegro que España haya mostrado una buena imagen en la Eurocopa. Tiene un gran equipo tanto de jugadores expertos como de jugadores jóvenes y ojalá pueda seguir yendo a la Selección".

