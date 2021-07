El PSG acelera sus fichajes: Sergio Ramos y Achraf Hakimi, acuerdo total

El PSG está dispuesto a esquivar la crisis económica generada por la Covid con tal de armar un proyecto que aspire a ganar la Champions League. Por ello, el conjunto francés ha apostado por reforzar la línea defensiva con dos nombres de primer nivel. Achraf Hakimi es uno de ellos, además de ser uno de los movimientos de mayor precio de este mercado. El otro es Sergio Ramos, que llegará libre tras no renovar con el Real Madrid.

El acuerdo por el lateral se daba por hecho desde hace semanas. El Inter también quiere subsanar las pérdidas provocadas por la pandemia y ha visto en Achraf un jugador capaz de ayudarles económicamente. El exmadridista, en tan solo un año en la Serie A, ha conseguido situarse entre los mejores laterales de la competición. Su llegada está mucho más avanzada que la de Sergio Ramos y se estima un precio de traspaso cercano a los 60 millones de euros.

Además, según publica el periódico Le Parisien, pasará reconocimiento médico próximamente antes de incorporarse de forma oficial a la disciplina parisina. Achraf, a sus 22 años, habrá pasado por clubes de primer nivel como Real Madrid, Borussia Dortmund, Inter de Milán y PSG. En el cuadro galo buscará recuperar el trono nacional, cosa que ya ha hecho con un Inter campeón de la Serie A, y aspirar a ganar el título europeo por primera vez en la historia del club.

Achraf Hakimi, en un partido del Inter de Milán Reuters

El caso de Sergio Ramos es algo diferente, aunque el periódico francés también da por cerrado el acuerdo. Según dicha información, ambas partes han encontrado puntos comunes tras varias diferencias con aspectos como el salario o la duración del contrato. El fichaje, por lo tanto, se da por hecho a falta de confirmación oficial y de algún fleco más que quede.

Las dudas con Ramos

El camero no ha tenido semanas tranquilas. Su intención era renovar con el Real Madrid, según explicó en su última rueda de prensa. Sin embargo, Ramos rechazó la oferta del club merengue en diciembre y no respondió hasta hace unas semanas. Tiempo suficiente que provocó que la oferta caducara, dejando al central en un callejón sin salida. Una vez confirmado que no continuaría de blanco, la duda era ver qué equipo era capaz tanto de ofrecerle un proyecto como de alcanzar las cifras económicas.

Manchester United, Manchester City o PSG fueron algunos de los clubes relacionados. Especialmente los dos últimos, pues los red devils han mostrado siempre preferencia por Varane. El PSG, sin embargo, es quien ha tomado la delantera. En un primer momento rechazaron los dos años que pedía Sergio Ramos, además de una prima por el fichaje que ascendía a la cantidad de 20 millones de euros.

Pocos días después, medios muy cercanos a la actualidad del PSG dieron por cerrado el acuerdo hasta 2023. Y ahora Le Parisien, que también confirmó esa incorporación, ha reafirmado que Ramos y el PSG han encontrado un entendimiento total para unir sus caminos las próximas temporadas. Un fichaje que de momento ya ha generado tensión interna.

