Florentino Pérez, en diez frases: "Juro que no he leído la carta de Zidane, no la escribió él"

Florentino Pérez fue entrevistado en El Transistor de Onda Cero por José Ramón de la Morena. El presidente del Real Madrid tocó todos los temas de actualidad del Real Madrid. Desde las salidas de Sergio Ramos y Zinedine Zidane hasta la Superliga Europea, pasando por protagonistas como Carlo Ancelotti o Raúl González. Estos son los 10 grandes titulares que dejó:

"Lo juro por mis nietos que no la he leído. Me dijeron que la carta no era buena y no la he leído. Esa carta no la ha escrito él. Estuve hablando toda la tarde con él y no me dijo. ¿Que él estaba cansado? Lo sé, pero no de mí. Ha sido una temporada difícil".

"No, la gente no habla, hablan ustedes. Ancelotti no fue el último, pensamos en él desde el principio. No hablé ni con Pochettino, ni con Allegri, ni con Conte. Estamos encantados con Ancelotti y con Antonio Pintus".

"Yo vine a cambiar el mundo del fútbol y algo hice. Mi padre me enseño los valores del Madrid. He contribuido a mejorar el fútbol bastante y sigo trabajando para que el mundo del fútbol mejore".

"Mi primer año ganamos la Liga, el segundo la Champions, mi tercer año la Liga. El Madrid está acostumbrado a ganar, no como otros. ¿La Liga de este año? ¿Pero cuántas ligas tiene el Atleti (risas)?".

"A mí ya me conoce todo el mundo. Aquí juegan los mejores y en eso estamos trabajando. Tenemos que renovarnos, agravado por la pandemia, que nos ha hecho mucho daño. Todo el mundo sabe de lo que soy capaz. La gente confía en mí. Vendrán los mejores".

"Sí, pasé mal rato con la despedida de Ramos. Y con la de Felipe Reyes. A Sergio le quiero como un hijo. Han pasado 16 años. Claro que lo siento. Yo nunca voy a ruedas de prensas".

"Tengo adoración por Sergio Ramos, es una leyenda del Real Madrid y no voy a entrar en dimes y diretes. Cuando le ofrecimos la renovación le dijimos que había un plazo. El Madrid es la casa de Sergio Ramos y claro que podrá volver".

"Hasta ahora todo lo que nos hemos jugado con la Superliga lo hemos ganado. Los clubes ingleses han estado coaccionados. Nadie se ha ido. Hay gente que es más débil que han firmado cosas que no debían. Vamos a ver qué pasa".

"No he hablado con Ceferín. Ellos quieren mantener sus privilegios. Nosotros perdemos 8.000 millones y Ceferin se sube el sueldo. En qué país vivimos".

"Necesitábamos más experiencia y Raúl la está cogiendo año a año. Algún día será, reúne todas las cualidades que hay que tener".

"Veo todas las manos que no nos han pitado…. Todos los madridistas sentimos lo mismo".