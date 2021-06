En Inglaterra ponen fecha al futuro de Varane: fijada una reunión con el United

Raphael Varane puede estar viviendo sus últimos días como jugador del Real Madrid. El central acaba contrato el año que viene y sigue sin renovar. De hecho, tal y como publicó EL BERNABÉU, rechazó una nueva oferta de renovación recientemente. Una situación que ha hecho pensar en el club que Varane quiere marcharse, por lo que no se esperaría a dejarle gratis el año que viene y se buscaría una salida este mismo verano.

El club más interesado en su incorporación es el Manchester United. El equipo inglés ya ha sido vinculado en otras ocasiones con Varane y estos últimos meses, después de sufrir algunas bajas en defensa y de la inestabilidad de dicha línea, el objetivo fijado es el de incorporar a un central de garantías. Papel que, vista la experiencia, cumple a la perfección un Varane de 28 años que se ha afianzado en el Real Madrid.

Según apuntan desde Inglaterra, la operación puede cerrarse en los próximos días. Mirror desvela que los representantes de Varane, que se encuentra disputando la Eurocopa, tienen acordada esta próxima semana una reunión con dirigentes del Manchester United para intentar cerrar el traspaso. En caso de ir a la Premier League, el equipo de Old Trafford es el mejor posicionado.

La otra opción que va cobrando más peso es la de fichar por el PSG. El club galo, pese a las pérdidas que prevé sumar por culpa de la crisis del coronavirus, pretende lanzarse al mercado con todo e incorporar a Varane sería un punto a su favor. El zaguero, además, regresaría a una Ligue-1 que conoce muy bien. Esta semana, según el resultado de esa reunión, el próximo paso de Varane puede estar decidido.

El traspaso, apunta el tabloide, puede fijarse en cerca de 60 millones de euros. Una cantidad considerable para ser el penúltimo año de contrato y que en el Real Madrid sería bien recibida. El club blanco, que por su parte se ha fijado como objetivo fichar a Mbappé, mejoraría sus cuentas y cumpliría el plan para intentar abordar la llegada del delantero del PSG.

Revolución en el United

El equipo inglés, además, también prevé cambiar su centro de campo. La misma información apunta que el United teme que Pogba no renueve y siga los mismos pasos de Varane. Es decir, no ampliar su contrato y marcharse gratis una vez concluya este. Una situación que el club de Mánchester no quiere pasar y que, por ello, les puede obligar a poner a Pogba en el mercado este mismo verano.

El centrocampista se encuentra disputando la Eurocopa y ya ha sonado varias veces para abandonar el conjunto inglés. En unas semanas, si nada cambia, Pobga podría saltar al mercado y convertirse en otra de las perlas. Además, los fondos recibidos se emplearían en buscar el fichaje de Sancho, cuya vinculación con el Dortmund solo se romperá por cerca de 100 'kilos'.

[Más información - El vestuario del Real Madrid despide a Sergio Ramos: "Nos cambiaste a todos el destino, capitán"]