Isco, el único en no despedirse de Zidane en el Real Madrid

El adiós de Zinedine Zidane fue recibido con tristeza en el vestuario del Real Madrid. Una vez que el club blanco comunicó oficialmente su marcha, pese a tener un año de contrato, se produjo una reacción en avalancha de los futbolistas que en los últimos años habían estado a las órdenes del técnico francés. Durante el jueves, y algunos el viernes, todos se pronunciaron. Todos menos uno: Isco Alarcón.

Zidane se fue por decisión propia y ya durante las últimas semanas de la temporada se podía intuir qué iba a hacer. También lo pensaban los jugadores, aunque siempre quedaba la esperanza de que se quedara hasta cumplir su contato. Pero tras valorar su decisión, el entrenador les comunicó a todos y cada uno de ellos que se iba a través de un mensaje telefónico.

Las publicaciones en redes sociales fueron los homenajes que dedicaron los jugadores del Real Madrid a su entrenador. Empezando por Sergio Ramos, que fue el primero en despedirse públicamente de Zidane: "Te deseo todo lo mejor. Te lo mereces, te lo has ganado. Disfruta de la vida, disfruta de la familia. Fuerte abrazo, míster", le escribió el capitán al técnico galo.

Isco Alarcón y Eden Hazard, durante un entrenamiento con el Real Madrid

Benzema, Carvajal, Courtois, etc. tuvieron palabras emotivas para Zidane. También otros como Eden Hazard, que esperó un día para publicar su mensaje en redes, pero se despidió de él. No así Isco, que se ha pronunciado estos días en Instagram pero no ha sido para decir adiós a su entrenador.

Si Isco tiene algún motivo para no despedirse en público de Zidane solo lo sabe él, pero a muchos ha resultado curioso que solo hubiera un jugador que no dijera adiós en redes al ya exentrenador del Real Madrid. La relación entre el malagueño y el francés no pasaba por su mejor momento, dada la poca participación que ha tenido el jugador esta temporada, pero sí se despidieron de Zizou otros que han jugado menos todavía.

Mariano y Lunin sí se despiden

"¡Muchas gracias por todos estos años y por haber dado tanto al equipo!", le dedicó Mariano Díaz a Zidane y eso que su participación estas dos temporadas ha sido prácticamente testimonial. "Ha sido un placer trabajar con una leyenda", escribía Lunin, que solo ha jugado un partido esta temporada. Ellos se despidieron de Zidane. Isco no.

Sin Zidane en el equipo hay que ver qué ocurre con el futuro de Isco. Todavía tiene contrato con el Real Madrid hasta 2022, pero en el club le quieren buscar nuevo equipo este verano. Viendo su bajón en protagonismo y en nivel de juego, el Madrid quiere sacar dinero por él con un traspaso.

[Más información: El vestuario del Real Madrid se despide de Zidane: "Volveremos a coincidir en un futuro"]