Kroos y su calvario por la Covid-19: "Me siento débil"

Toni Kroos ha sido convocado por Joachim Löw para la Eurocopa 2020. El centrocampista alemán estará con su selección, aunque no pasa ahora por su mejor momento debido a que se ha contagiado por el coronavirus. De hecho, no podrá estar con el Real Madrid en el final de temporada, pero no parece que vaya a haber problemas para que llegue a tiempo para la Eurocopa que arranca en tres semanas.

Kroos ha hablado en el podcast semanal Einfach mal luppen que comparte con su hermano Felix. Confirma que estará en la Eurocopa: "Si se van cumpliendo los plazos, podré incorporarme de manera normal. Y si son dos o tres días más, pues que así sea. Lo que sí puedo es despreocupar a la gente: llegaré y estaré listo", dijo al respecto.

En cuanto a cómo se infectó del coronavirus, Toni desveló por qué fue: "A pesar de todas las precauciones que tomamos, le tocó a un empleado de casa". Y la primera en contagiarse fue su esposa Jessica: "Curiosamente, ya le había comentado de antemano: 'solo por ser siempre tan meticulosa y desinfectarlo todo serás la primera en contagiarte'. Y así fue. Y como persona de contacto, por supuesto, me retiraron de la circulación de inmediato", contó.

Militao y Kroos felicitan a Asensio por su gol Reuters

Luego Kroos acabó dando positivo y ha tenido síntomas: "Me siento algo mejor, la fiebre ha bajado un poco", reveló. Y añadió: "Por lo general, me siento débil. Es algo que no puedo recomendar a nadie. La verdad es que no es muy agradable, no se trata de algo que se haya tenido que vivir".

Las pretemporadas de Kroos

Además, Kroos habló sobre lo que es volver en pretemporada de las vacaciones. Así es como se cuida el alemán: "Mi objetivo al final de cada vacaciones es volver y no pesar más que antes". ¿Cómo lo hace?: "Por ejemplo, si tengo cuatro semanas de vacaciones, entonces en las dos primeras semanas digo: 'Como y bebo lo que quiero'. Nada de fútbol, hago lo que quiero".

Y tras el descanso comienza la preparación antes de volver a su equipo: "Engordo a sabiendas dos o tres kilos. Las otras dos semanas hasta el inicio del entrenamiento lo vuelvo a reducir, como mucho menos, solo bebo agua".

Pero, ¿cómo será una vez cuelgue la botas?: "Definitivamente quiero mantenerme en forma y hacer deporte, ese es mi propio reclamo". Pero admite que podría no ser así: "Pero no sé si funcionará".

