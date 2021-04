El mensaje viral de José Mourinho al Real Madrid: "20 de abril..."

La destitución de José Mourinho vuelve a colocar al técnico portugués en el paro. The Special One fue despedido del Tottenham en medio de los rumores y después de que se hablase durante las últimas semanas de esta medida irreversible por parte del conjunto londinense.

Ahora el entrenador portugués ha querido recordar su pasado y es que tal día como hoy, 20 de abril, ganó en el año 2011 la Copa del Rey en la recordada final entre el Real Madrid y el Barcelona. Fue en Mestalla donde los blancos se impusieron al Barça de Guardiola con un gol de Cristiano Ronaldo en la prórroga.

Diez años se cumplen este 20 de abril del 2021 de aquella final épica entre los eternos rivales, que acabó con empate a 0 en el tiempo reglamentario y que Cristiano se encargó de resolver en el minuto 103. Mourinho ha utilizado sus redes sociales para recordar aquel momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jose Mourinho (@josemourinho)

Con el título de 20 de abril de 2011 y una copa de campeón, el luso ha rememorado este momento de su carrera. Y las reacciones no se han hecho esperar. Más de 300.000 me gusta en pocas horas y comentarios como los de Álvaro Arbeloa ("Uno di noi") o el del hijo mayor de Raúl González Blanco, Jorge ("El mejor").

El luso también ha recordado en MARCA aquella final copera: "Nos enfrentamos al gran Barça, que era un equipo fenomenal. Conseguir el título ese día no era un trofeo más, no era una Copa más, ni siquiera era una Copa que el Real Madrid no ganaba desde hacía muchos años... Era ganar al Barça y eso significaba abrir un nuevo futuro".

Recuerdo de Mou

Amado y odiado, lo que nadie le puede negar a Mourinho es que elevó la competitividad del Real Madrid después de que el club blanco atravesase por unos años complicados, en los que no llegaba ni siquiera a pasar de los octavos de final de la Champions League. Además de competir con el mejor Barça de la historia.

Gran parte de la afición sigue recordando a The Special One con muchísimo cariño e incluso el presidente Florentino Pérez le dedicó unas palabras llenas de afecto en su paso por El Chiringuito: "Nos elevó la competitividad. Desde entonces, de las últimas once Champions hemos llegado a nueve semifinales. El nos metió ese gen competitivo y siempre lo recordaré. Ahora parece algo normal, pero antes no llegábamos".

