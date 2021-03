Un asesor del Borussia Dortmund abre la puerta de salida a Haaland

El exinternacional alemán Mathias Sammer considera que el Borussia Dortmund sufriría más con la pérdida del central Mats Hummels que con la eventual marcha del delantero Erling Haaland, actualmente en la mira de media Europa. El Real Madrid es uno de los clubes más interesados en el noruego y buscará este verano la fórmula perfecta para hacerse con sus servicios. Se viene un mercado muy caliente con este futbolista.

Sammer, actualmente asesor del Dortmund, reconoce que Haaland es un jugador importante pero insiste en que hay jugadores que el club echaría más en falta. Unas palabras que han levantado muchas ampollas en Alemania. Algunos lo ven como una clara apertura de puertas de salida de la entidad germana. Cabe señalar que los problemas económicos que tiene la entidad son un valor a tener en cuenta para los movimientos que se puedan producir este verano.

"Cabe mencionar a Hummels, por ejemplo. Su marcha le dolería más al club. No solo ha estabilizado al equipo sino que en momentos difíciles salió en defensa del entrenador Edin Terzic de un modo que impone respeto. Es un rasgo de carácter que necesitamos de cara al futuro", opinó Sammer en declaraciones al diario Bild. El asesor de la entidad de la cuenca del Ruhr cree que el central es más importante que el delantero que les ha metido en los cuartos de final de la Champions.

Haaland, molesto con el rendimiento del Borussia Dortmund EFE

Con respecto a Haaland dijo que le recomienda valorar lo que ha recibido del Dortmund, al margen de los detalles de su contrato. "El club le ha dado mucho. Para Erling solo entran en discusión un puñado de equipos como posibles destinos futuros. Cuando dé el siguiente paso, debe ser un paso perfecto", opinó. Sammer asimila que este verano puede marcharse el delantero estrella y no cabe duda de que las entidades que le siguen acogen estas palabras con entusiasmo.

Su futuro

Uno de los que le pretende es el Barça. Sin embargo, Jorge Calabrés, director de EL BERNABÉU, explicó en 'El Bunker CF' el porqué esta vía culé para Haaland no es viable. El periodista ha asegurado que no es "humo" el interés del equipo culé por el delantero, pero que la opción azulgrana no parece ser una opción por cómo se encuentran las arcas del club catalán en estos momentos.

La deuda en Can Barça es muy importante y todavía deben hacer frente a más de 700 millones de euros. Para meterse de lleno en una operación como la de Erling Haaland, la institución blaugrana debería vender a futbolistas como Antoine Griezmann, Philippe Coutinho u Ousmane Dembélé.

Mientras, el noruego no deja de dar muestras de que quiere salir. Tal y como publicó el diario Bild, Haaland protagonizó un desagradable momento en el descanso del partido frente al Colonia en el que el cuadro de Terzic empataba a uno. El gol del Borussia lo había marcado el propio Haaland en una acción genial y un control sublime. Ya en el vestuario, testigos cercanos a la acción aseguran que el noruego se quejó airadamente por la situación del equipo: "Odio esto, joder. Una p... mierda". El futbolista pidió perdón por su actitud ya desde la concentración de Noruega.

