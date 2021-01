Reinier Jesús elige su futuro con el visto bueno del Real Madrid

Reinier Jesús no se moverá del Borussia Dortmund durante el mercado de fichajes de invierno. Durante los últimos meses se ha especulado con que el Real Madrid y el conjunto alemán podrían romper su acuerdo por la cesión del futbolista y que este recalaría en un nuevo club hasta el final de la presente temporada.

Real Madrid y Borussia Dortmund acordaron un préstamo por las dos siguientes temporadas, esto es por la 2020/2021 y por la 2021/2022. Fue precisamente en enero del pasado año cuando Reinier se convirtió en nuevo jugador blanco a cambio de 30 millones de euros.

Pasó así a formar parte del Castilla, ya que no había plaza en el primer equipo para un nuevo jugador extracomunitario. El brasileño tuvo la mala suerte de que la temporada se vio cancelada por la crisis del coronavirus y después de estudiar su situación, se decidió antes del comienzo de la nueva campaña que lo mejor para su crecimiento era una cesión a un equipo top de Europa.

Reinier durante un partido del Dortmund BVB

Destacado como uno de los futbolistas jóvenes más prometedores, Reinier Jesús puso rumbo a Dortmund. La primera parte de la temporada 2020/2021 no ha sido fácil para él. Pese a que Lucien Favre se mostró muy contento con su incorporación, no contó apenas con él.

Pero la situación de Reinier Jesús ha cambiado después del giro en el banquillo del Signal Iduna Park. Edin Terzic es el nuevo entrenador del equipo aurinegro. El técnico ha asegurado que el jugador va "por el buen camino", aunque hace falta que le dé más minutos.

Reinier Jesús y Jaume Mateu, en el Borussia Dortmund. Foto: Instagram (reinier.jesus)

Ocho partidos ha disputado hasta la fecha en el Borussia Dortmund el futbolista cedido por el Real Madrid. Algo más de cien minutos en total, en los que todavía no ha tenido la oportunidad de abrir su casillero individual tanto en el aspecto goleador como en el de asistencias.

No sale

El propio Michael Zorc, director deportivo del Borussia Dortmund, quiso zanjar los rumores hace tan solo unas semanas sobre la posibilidad de que Reinier Jesús abandonase el Signal Iduna Park antes de tiempo, rompiéndose así el acuerdo de cesión con el Real Madrid.

"Básicamente, no queremos renunciar a él. Si alguien está insatisfecho porque tiene muy pocas oportunidades, entonces se habla entre sí, pero nosotros no tomaremos la iniciativa", aseguró a principios de este mes de enero Zorc. El Valladolid era solo uno de los equipos interesados en Reinier si quedaba libre, pero no será así.

Reinier Jesús, en un partido con el Borussia Dortmund. Foto: Instagram (reinier.jesus)

Según publica Goal, el mismo futbolista ha querido dejar claro que su idea es continuar en las filas del Borussia Dortmund, donde quiere ganarse un sitio y demostrar que puede hacerlo por su talento y calidad. El Real Madrid respeta su decisión y, tal y como señala este medio, está "feliz de que tenga la última palabra sobre su futuro a corto plazo".

En la casa blanca se muestran tranquilos por el momento. Saben que Reinier fue una de sus grandes apuestas de futuro en los últimos años y no quieren correr prisas. Esperan que despunte y demuestre su valía en una de las cinco grandes ligas del Viejo Continente.

