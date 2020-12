Cuando Casillas se despidió del Real Madrid: Mourinho lo define con dos palabras

Iker Casillas, exguardameta y excapitán del Real Madrid y de la selección española, volverá al club como adjunto al director general de la Fundación, informó el club en un comunicado. Además, el viernes se emitirá el último capítulo de Colgar las alas, la serie que narra su carrera y que tocará su despedida de la entidad merengue, hace ya más de cinco años. Mourinho e Iniesta también aparecen en un adelanto publicado.

El propio Iker Casillas aseguró en un mensaje publicado en sus redes sociales, tras el anuncio del club, que está "orgulloso de volver a casa". "Afronto este nuevo reto con toda la ilusión y ganas del mundo, gracias por la bienvenida", apuntó el exportero.

Casillas, que se marchó al Oporto en 2015 tras desarrollar toda su carrera como futbolista en el equipo blanco, se vio obligado a retirarse en mayo de 2019 tras sufrir un infarto durante un entrenamiento con el conjunto luso. No obstante, no anunció que colgaba los guantes de forma definitiva hasta el pasado 4 de agosto. Ahora vuelve a casa, la misma de la que se marchó en su día por la puerta de atrás.

Casillas recuerda aquello en Colgar las alas: "A mí lo que me cansaba era estar todo el día en las noticias. Me acuerdo ver programas y todo el día mi nombre saliendo. Todo el día, todo el día. Llega un punto que dije: 'Hasta aquí. Yo no tengo más ganas de aguantar esto a mis 34 años y se acabó'", se puede ver en el adelanto que ha publicado Movistar+ en sus redes sociales.

"Una salida de un jugador que lleva 25 años en un club, y más en el Real Madrid, no puede salir así. Ahí ambas partes nos equivocamos", añade el propio Casillas, que ahora cerrará el círculo con su regreso al Real Madrid para quitarse aquella espina que quedó clavada en el verano de 2015.

Iker Casillas, durante la presentación de 'Colgar las alas' EFE

También opinan de su adiós personajes importantes en su carrera, como Mourinho. El técnico portugués, pese a que dos temporadas antes se enemistó con Casillas, cree que su salida fue "fea e inmerecida". También habla Iniesta: "Para mí no era una despedida acorde a Iker Casillas". El domingo se podrá conocer al completo la intrahistoria de la marcha de Casillas del Real Madrid y todo lo que tiene que decir el protagonista principal.

