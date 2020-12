Modric, de El Clásico al Derbi: los números de su segunda juventud en el Real Madrid

Luka Modric ha vuelto a fulminar las críticas hacia su persona. El jugador croata ya generó numerosas dudas cuando fichó por el Real Madrid. Había quien no creía en su potencial y veía en el precio pagado un desembolso innecesario. Pero los años no les han dado la razón y es un hecho que el centrocampista croata se ha convertido en uno de los mayores talentos del fútbol mundial.

El veterano es un peso pesado en el esquema de Zidane y a sus 35 años ha hecho olvidar la importancia de la edad. Modric juega y mucho. Y, además, lo hace acabando siempre entre los mejores del Real Madrid. Su última muestra fue ante el Atlético y hasta Zidane se rindió a su potencial estado de forma.

"Están de puta madre, son excepcionales", aseguró el técnico merengue sobre la racha que viven jugadores como Modric o Kroos. El centrocampista había disputado los 90 minutos ante el cuadro colchonero dominando a la perfección el centro del campo. La intensidad rojiblanca quedó atónita ante el mando de Modric. El resultado de 2-0 y las sensaciones lo confirmaron.

Los datos le avalan

Luka Modric acaba contrato este final de temporada. Y, acerca de su renovación, dejó clara una cosa: quería jugar. "Me gustaría quedarme en el Real Madrid. Sin embargo, soy consciente de que tengo cierta edad y el club tiene que aportar lo mejor para todos nosotros", subrayó concretamente el centrocampista. Las estadísticas confirman que esa situación se está cumpliendo.

Y es que Modric es el cuarto jugador con más minutos de toda la plantilla del Real Madrid. El croata acumula 1.248 minutos en las piernas y solo se ve superado por jugadores determinantes en el once como Courtois, u otros de mayor juventud como Varane y Karim Benzema. Sin embargo, supera a otros nombres muy habituales en las rotaciones del técnico y que además comparten línea como Casemiro o Kroos, por debajo de los 1.200 minutos en lo que va de temporada.

Luka Modric cae al suelo tras la entrada de Gagliardini REUTERS

Por si fuera poco, es el jugador de campo que más partidos diferentes ha disputado. La explicación es sencilla: el croata ha saltado al césped en todos y cada uno de los encuentros que ha jugado el Real Madrid, bien como titular o como suplente. Algo que en el cuadro capitalino solo ha logrado Courtois, en gran parte por la posición que ocupa en el terreno de juego. Modric es básico en este Real Madrid.

Clave en las 'finales'

Modric también acumula seis titularidades consecutivas en La Liga. La última vez en la que no salió desde el inicio, curiosamente, fue en El Clásico. Zidane decidió sorprender y la jugada le salió perfecta. El croata apareció en la segunda parte, dio algo de oxígeno al centro del campo y fue terminante gracias a su gol que, hasta el momento, es el único que ha logrado en la competición doméstica.

Modric ante el Atlético de Madrid La Liga

Desde entonces no sabe lo que es estar en el banquillo cuando suena el pitido inicial. En Champions la situación es muy similar y desde el tres de noviembre, cuando el Real Madrid disputaba su tercer encuentro de la fase de grupos ante el Inter de Milán, no sabe lo que es no salir como titular en el cuadro merengue.

Su papel en las 'finales', como se puede intuir, ha sido clave. Titular ante Sevilla, Borussia y Atlético de Madrid. Solo dos minutos de descanso entre todos estos partidos y en un cambio de simple rotación como fue el del derbi en el 88'. Aún queda toda la temporada por delante, pero es evidente la estrategia de Zidane. Modric es fundamental y la rotación será la justa para no quemarle físicamente.

