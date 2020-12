Las 8 claves del baño de Zidane al 'Cholo' Simeone

El Real Madrid ha vencido con claridad al Atlético de Madrid y da así un auténtico golpe en LaLiga. No solo se reengancha a la pelea por el título con los rojiblancos y con otros equipos como la Real Sociedad, sino que demuestra que tiene totalmente superado el bache de la parte inicial de la temporada y que está en claro crecimiento.

La victoria en el derbi madrileño ha supuesto una gran inyección de moral, pero también, ha supuesto un baño de realidad a todos aquellos que criticaban la labor de Zinedine Zidane en el Real Madrid. El técnico blanco, cuestionado fuera del club y respaldado dentro, le ha mostrado a su homólogo del Atlético de Madrid cómo se juega y cómo se gana un derbi, algo que ya hizo en eventos tan importantes como la Champions League ganada en Milán. Así ha sido el repaso táctico de Zidane al 'Cholo' Simeone.

1. Solidez defensiva

El Real Madrid ha subido su nivel en defensa en los últimos partidos. La recuperación de efectivos como Sergio Ramos o Dani Carvajal ha sido clave, pero el equipo ya empezó a demostrarlo en la victoria en el Sánchez-Pizjuán. Sin embargo, lo visto ante el Atlético de Madrid ha recordado sin duda al mejor Madrid del postconfinamiento, aquel equipo que logró registros históricos gracias a su formidable defensa.

El entramado defensivo ideado por Zidane ha sido perfecto y ha maniatado a un equipo que este año se había mostrado mucho más hábil con el balón. Los blancos han sabido vivir cómodos defendiendo en su propio campo, pero también con balón, haciendo un dominio inteligente de la pelota y evitando que así el equipo rojiblanco pudiera llegar hasta el área de Courtois. Además, cuando querían cambiar el ritmo lo cambiaban de forma eléctrica y creaban peligro. Por su parte, los colchoneros solo han tenido dos ocasiones de peligro y un solo tiro entre los tres palos, un cabezazo de Saúl que ha permitido lucirse al meta belga.

En este aspecto, el trabajo de Casemiro en el centro del campo ha sido básico, ya que ha estado atento a todos los marcajes en zonas intermedias y todas las ayudas necesitadas por sus compañeros, a pesar de jugar más de 60 minutos con una tarjeta amarilla y estar toda la segunda parte con el golpe en el tobillo. Los blancos han sabido protegerse también en las bandas, anulando unas de las grandes virtudes del equipo del 'Cholo', la subida de sus laterales. Para colmo, los jugadores de mayor talento del Atleti, nombres como Joao Félix, Carrasco o Lemar, apenas han aparecido fruto del enorme trabajo defensivo que ha vuelto a ser un bloque sólido y sin fisuras.

Casemiro y Saúl, en el suelo tras una disputa de un balón REUTERS

2. Intensidad desde el inicio

Si algo se ha criticado del Madrid en esta temporada tan irregular es que en muchos partidos, los blancos salían un tanto dormidos, con cierta falta de actitud y sin la energía suficiente para llevar el mando. Sin embargo, los blancos han salido a comerse el derbi desde el pitido inicial y se ha podido ver a un equipo con hambre, con garra y con muchas ganas de terminar una semana que ha sido fantástica, por todo lo alto.

El Real Madrid ha sido mejor desde el minuto 1 hasta el 90, en parte, por la gran salida que han tenido y que ha decantado el ritmo del choque a su favor. El Atlético de Madrid siempre ha ido a remolque, a contrapié, y eso ha provocado que los de Zidane pudieran estar mucho más cómodos en el césped.

3. Presión en bloque alto

Uno de los mantras del nuevo fútbol, tantas veces repetido y tan pocas veces visto con éxito. Algo muy perseguido por los mejores entrenadores del mundo y que el Madrid de Zidane ha ejecutado a la perfección. La presión del Real Madrid en campo rival ha sido académica, haciendo imposible que el Atlético pudiera sacar el balón jugado con claridad.

Voces de mando como la de Toni Kroos subían las líneas, Sergio Ramos sacaba la defensa, anulando así los desmarques de ruptura de un solitario Suárez, y la energía de Vinicius o Lucas marcaban la diferencia para que la zaga colchonera se tuviera que quitar el balón de encima una y otra vez sin que hombres como Koke o Herrera pudieran ayudar en esa primera fase de creación. Ha sido frecuente, en los mejores momentos del Madrid, que esa presión asfixiante se prolongara hasta el mismo área o hasta la misma línea de fondo del campo colchonero.

4. La medular galáctica

Ese gran trabajo de presión era culminado por la enorme labor desempeñada por el centro del campo con el que el Real Madrid ha dominado Europa en los últimos años. Casemiro actuaba como ancla del equipo, como el jugador encargado de llegar a las ayudas si alguna de las marcas se perdía en esos saltos necesarios para realizar la presión o para hacer dos contra uno, especialmente si el balón caída banda. El brasileño ha estado muy atento en todas sus funciones y ha sabido ejecutar a la perfección otra de las funciones muy demandas por los entrenadores, el pase de seguridad. Ese primer pase clave tras el robo y que permite al equipo empezar el juego.

Siempre con las ideas muy claras, los robos de Casemiro se materializaban en balones a Kroos y Modric para empezar a jugar. El partido del alemán y del croata ha sido perfecto, con una gran efectividad en el pase, dando sentido y criterio al juego y formando asociaciones muy peligrosas con Benzema para romper líneas. Además, ha llamado la atención el posicionamiento en las fases de creación, mucho más abiertos que de costumbre, para provocar que el centro del campo del Atleti se rompiera y dar sensación de inseguridad. Cuando el Atleti no ha querido entrar en ese juego y ha preferido cerrarse en medio, Kroos y Modric han jugado todavía con más libertad.

Luis Suárez ante Toni Kroos, durante el Derbi entre Real Madrid y Atlético Reuters

5. La banda derecha

El Real Madrid se ha dado cuenta desde el primer minuto que el peligro lo generaba por la banda derecha. Si en el perfil izquierdo el duelo entre Vinicius y Trippier estaba más parejo, en banda derecha la conexión de Lucas y Carvajal hacía estragos. El lateral ha vuelto de la lesión en un gran estado de forma y el de Curtis sigue tocado por una varita.

Lucas ha sido más protagonista en la primera mitad, llegado una y otra vez y poniendo centros peligrosos a Benzema que recordaban al del primer tanto contra el Gladbach. En la segunda parte, ha preferido aguantar más atrás y aparecer más por sorpresa que en ataques estáticos. Y por si eso fuera poco, ha dado la enésima muestra de sacrificio retornando al lateral cuando ha salido Asensio por Carvajal. Dani, por su parte, ha redondeado su gran partido con un golazo. Acierto táctico de Zidane que, teniendo las opciones de Rodrygo o Asensio, ha optado por la opción más exitosa que permitía un nivel muy alto tanto en ataque como en defensa.

6. Sin noticias de Llorente

El Atlético de Madrid tenía a dos jugadores claramente diferenciales y que llegaban en un buen estado de forma. Uno de ellos era, lógicamente, Joao Félix. El portugués no ha aparecido y se ha perdido en duelos contra jugadores como Casemiro o Sergio Ramos que le han hecho casi borrarse del partido. Además, el 'Cholo' le ha quitado a las primeras de cambio provocándole un cabreo tremendo.

El otro jugador que llegaba en un estado de forma espectacular era Marcos Llorente. El centrocampista del Atlético de Madrid es un portento físico que arrolla a sus marcadores por su velocidad, potencia y que aporta al equipo equilibrio y gol. Sin embargo, enfrente ha tenido a otro portento físico como Mendy, que le ha secado sin despeinarse. El lateral francés ha desesperado al exmadridista y no le ha permitido encontrar su sitio en el partido. El 'Cholo' lo ha probado en banda, en el medio y hasta de segundo punta, pero no ha habido noticias de Llorente, ya que ha tenido una marca pegajosa allí donde ha estado.

Mendy y Llorente se disputan un balón LALIGA

7. El Madrid, incansable

Gran parte del crecimiento del Real Madrid en las últimas fechas se debe al buen nivel físico que está mostrando el equipo. Los jugadores repiten hasta la saciedad que es una temporada diferente, casi sin pretemporada y sin descanso. Y todos lo están notando. El Madrid lo pagó hace unas semanas, pero ahora surca los cielos de nuevo y después de pasar como primero en Champions, está decidido a ir a por el liderato de LaLiga.

Ante el Atlético lo ha vuelto a demostrar, ya que ha salido a tope desde el primer minuto. Sin embargo, muchos esperaban que el nivel cayera en el segundo tiempo, pero lejos de agotarse la gasolina, el físico de los blancos ha marcado la diferencia para seguir ejecutando el plan de Zidane a la perfección. Entradas por banda con mucho carácter sorpresivo, eligiendo los momentos óptimos, circulación de balón rápida y vertical en la zona de peligro, muchas ayudas en el medio y siempre con la portería entre ceja y ceja. Y todo, sin bajar el pie del acelerador. Incluso han podido llegar más goles al final del choque fruto de las buenas contras.

8. Benzema, el verso libre

Sin embargo, el plan de Zinedine Zidane no ha consistido solo en un trabajo de desgaste físico y de orden, sino que también ha tenido sus matices ofensivos y que han permitido crecer al equipo con balón. Al buen trabajo de Kroos y Modric en la fase inicial del juego se ha unido el genial posicionamiento de Benzema. El técnico galo ha sabido encontrar un hueco diferencial a su futbolista más desequilibrante e imaginativo y ahí ha creado mucho peligro.

Partiendo desde una posición intermedia entre la defensa y la medular del Atleti, ha sido capaz de generar muchos apuros a sus defensores, ya que no eran capaces de encontrarle la marca idónea que no rompiera el orden de ninguna línea. Los medios no querían retroceder para no ensuciar la presión y los defensas no querían salir para dejar espacios, y mientras Benzema hacía de las suyas. Sorprendía en el remate llegando desde segunda línea y era capaz de jugar balones interiores para la llegada en ventaja de sus compañeros. El partido del galo, a pesar de no marcar, ha sido una vez más un escándalo, gracias a su calidad, pero también al hueco que le ha buscado Zidane para romper desde dentro la defensa del 'Cholo'.

