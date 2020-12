Casillas cuenta cómo fue la "caída sin paracaídas" de 'Los Galácticos': "No teníamos un equipo"

Colgar las Alas, el documental de Movistar+, que repasa la trayectoria y la retirada de Iker Casillas, emitió este viernes su cuarto capítulo. En él se repasa la época de un Casillas ya asentado como titular tanto en el Real Madrid y en la Selección. En la 'Casa Blanca' era el momento de 'Los Galácticos' e Iker cuenta cómo vivió eso y relata cómo se dio la caída de aquel grupo de grandísimos futbolistas.

"Aquello de 'Los Galácticos' era otra dimensión: Ronaldo, Zidane, Figo... 40 fotógrafos detrás de Beckham cada vez que salía. Nosotros seguimos ganando nueve meses y parecía que todo iba fenomenal, claro, pero la derrota en la final de Copa ante el Zaragoza nos marcó", remarca sobre aquella derrota en la Copa de 2004.

Ahí empezó la debacle de ese grupo: "Una caída sin paracaídas, eso es lo que fue aquella época desde la tercera semana de marzo a mediados de mayo. No era solo cuestión de tener grandes nombres, había que ser un equipo y eso no lo teníamos", confiesa Casillas. Fue peor porque fueron "tres años sin ganar ni pelear por nada mientras el Barça despegaba y ganaba dos Ligas seguidas y la Champions de 2006".

Sin embargo, en cuatro años cambió todo y empezó una de sus mejores etapas como profesional, en la que España se convirtió en la mejor. Iker protagonizaría varias paradas de tremendo mérito en esos años y las repasa en 'Colgar las alas'.

Grandes paradas

Desde aquella a Perotti, del Sevilla, en la que pareció un superhéroe (por "intuición, decisión y heroísmo", según Valdano) hasta los penaltis que detuvo en el momento más tenso con la Selección: en la Eurocopa 2008, en los cuartos ante Italia, y en el Mundial 2010, contra Paraguay.

"A De Rossi le había visto fallar un penalti con la Roma ante el United tirándolo alto por la derecha del portero y es algo que se me quedó grabado; me dije a mí mismo, a media altura a tu derecha y ahí me tiré". Más fácil lo tuvo con Di Natale: "De Di Natale pensé que iba a tirar a asegurar y cuando lo paré y vi que Cesc iba a tirar el decisivo sabía que ya estaba hecho", cuenta.

En cuanto al penalti parado a Cardozo con 0-0 en el marcador, da el mérito a Pepe Reina y su estudio casi obsesivo de los contrarios: "Me dijo que había jugado contra él en la Europa League con el Liverpool y siempre te aconsejaba dónde tirarte con los lanzadores que tenía estudiados". Y acertó.

