El nuevo Asensio busca su 100%: su sitio en el Real Madrid y el 'palo' de Luis Enrique

Hace cuatro meses y medio, Marco Asensio volvió a sentirse futbolista. Llegó al final de un largo túnel tras sufrir una de las lesiones más duras para un profesional de este deportes. En ese momento, supo que lo que vendría en los meses siguientes no sería mucho más sencillo. Regresar de una rotura de ligamentos y del menisco es un proceso para el que se requiere paciencia y en esas está el jugador del Real Madrid.

Asensio ha ido recuperando sensaciones desde que volviera a jugar el pasado 18 de junio tras su ausencia durante el resto de la temporada. Aquel día contra el Valencia no pudo ir mejor: gol en solo 17 minutos que jugó. Una recompensa merecida por todo lo sufrido que tenía a las espaldas. A partir de ese momento sabía que no podía dejar de trabajar. Su primera titularidad llegaría semanas después, el 5 de julio contra el Athletic. La temporada la acabaría con otros dos goles (Alavés y Leganés).

Para el nuevo curso volvía recargado de ilusiones para seguir con el trabajo y culminar su proceso de recuperación. Pero en su vuelta a la Selección con Luis Enrique sufrió un revés. Sufrió una lesión en la rodilla, un edema, que le obligó a abandonar la concentración antes del partido contra Alemania del pasado 3 de septiembre. Con el Madrid se perdería los dos primeros compromisos de Liga.

Asensio y Lucas Vázquez felicitan a Hazard por su gol al Huesca REUTERS

Asensio, que ya está curado de espanto, regresó más fuerte y desde entonces se ha hecho un fijo en el once de Zinedine Zidane. Seis titularidades en ocho partidos lo atestiguan. El técnico francés estaba esperando a que el balear pudiera aguantar una carga de partidos así y ya ha demostrado que es más que capaz. La preocupación de Asensio es que en esos 525 minutos que ha jugado no ha metido gol ni ha dado una asistencia.

Son esos datos los que, quizás, han provocado que Luis Enrique no haya llamado a Asensio para el parón internacional que se avecina. Se esperaba su regreso tras no acudir en octubre con la Selección, ya que recién se había recuperado de su última lesión. Pero se daba por hecho que regresaría ahora y no ha sido así. El seleccionador ha preferido a los Ansu Fati, Adama, Oyarzabal, Ferran Torres o Dani Olmo antes que el futbolista del Real Madrid.

El 85% de Asensio

Quedarse fuera de una lista de la Selección en año de Eurocopa es un 'palo' para cualquiera. También para Asensio. Pero a la vez también es una motivación para recuperar su sitio en el combinado nacional. Quedarse en Madrid durante el parón también le ayudará para seguir trabajando y avanzar en su puesta a punto que, según el propio Asensio, marcha por el 85%.

Tras el partido contra el Inter, Asensio colgó un mensaje en su Instagram: un 85% y una batería. Así se siente ahora mismo y afronta el reto de conseguir ese 15% que le falta para volver a ser ese talento que impresionó a todos en el Madrid siendo solo un niño y se convirtió en la mayor promesa de la Selección.

Lo más positivo para Asensio es que cuenta con la confianza de Zidane. Está por delante de otros compañeros como Rodrygo y forma parte del equipo de gala blanco. Su sitio en el tridente de ataque junto a Benzema y Hazard es fijo. Lo que todos esperan ahora es que los goles y las asistencias empiecen a llegar mientras recupera ese porcentaje que él mismo reconoce que le falta. El nuevo Asensio busca su 100%.

