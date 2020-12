El último guiño de Vero Boquete sobre fichar por el Real Madrid Femenino

Vero Boquete vuelve a ser el rostro por excelencia del fútbol femenino español. La centrocampista, actualmente en el AC Milan, fue elegida en el mejor once de los premios The Best que repartió la FIFA. Un galardón que llegó por el apoyo de las compañeras y que dio presencia entre las mejores al fútbol español.

La gallega, que se fue a Italia esta temporada para iniciar una nueva andadura, pasó horas después por los micrófonos de la Cadena Ser para dar sus primeras impresiones del galardón. La jugadora indicó que "todas" las jugadoras españolas "han hecho una gran temporada". Desde Sandra Paños hasta Jenni Hermoso, Irene Paredes o Alexia Putellas, entre otros.

Sin embargo, no toda la entrevista fueron preguntas acerca de los premios, sino también sobre su futuro. Ante la cuestión de si ficharía por el Real Madrid, Vero Boquete no cerró ninguna puerta y dio una pista acerca de cuáles son sus planes. "Todavía hay tiempo para volver a la Liga española. Me gustaría ser futbolista profesional en mi país y ojalá pueda terminar mi carrera ahí", reconoció en el programa radiofónico. A sus 33 años aún tiene mucho que dar y vestir de blanco es una opción.

Respecto a su dorsal, Boquete destacó que "siempre" que puede juega "con el 21 de Dani Jarque". Algo que en esta nueva andadura no ha podido cumplir y de ahí que luzca el 87, en honor a su año de nacimiento, en el conjunto italiano.

No es la primera vez que se relaciona a Vero Boquete con el Real Madrid Femenino. De hecho, al poco tiempo de que el CD Tacón se convirtiera oficialmente en la sección femenina del club merengue, el nombre de la estrella nacional ya comenzó a sonar para reforzar el proyecto blanco. La propia Boquete, en conversación con EL ESPAÑOL, dejó la puerta abierta a un futuro en la capital.

"Agradecería el interés y escucharía. Eso es lo que he hecho siempre durante toda mi carrera, con cualquier club", trasladó a este periódico. Según confesó Boquete, "el Real Madrid Femenino ha nacido para ser un referente, para seguir a su sección masculina y ser uno de los mejores equipos del mundo y seguro que el proyecto femenino". Un proyecto que, "al menos a medio plazo, será igual de ambicioso".

"Mi teléfono está encendido y si hay algún interés estaré encantada de hablar y valorar la posibilidad. ¿Si me gustaría volver a España?, sí claro. Me gustaría ser futbolista profesional en mi país, es lo que he tenido que buscar y encontrar fuera desde hace 10 años. Sé que volveré, pero no se si será muy pronto, pronto o más tarde", desveló.

Un once de lujo

Vero Boquete fue una de las centrocampistas escogidas en el mejor once de The Best. Acompañada de otros talentos como Rapinoe o, sobre todo, la jugadora Lucy Bronze. La inglesa de 28 años, reciente fichaje del Manchester City, se llevó el galardón de mejor jugadora del mundo y, como era de esperar, también apareció en esa alineación de lujo.

