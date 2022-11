Sergio Arribas, el goleador de un Castilla de récord: ocho tantos y cinco triunfos consecutivos

El Real Madrid tiene en su cantera a un diamante en bruto que Raúl González Blanco está sabiendo pulir como nadie había hecho hasta ahora. El entrenador del Castilla, gran leyenda blanca, está siendo capaz de sacar la mejor versión de un talento único que durante el último año y medio ha explotado confirmando lo que todos esperaban: hay un genio en La Fábrica y se llama Sergio Arribas.

Además, Raúl González Blanco está sabiendo llevar a su equipo hacia la excelencia. Con el propio Arribas al mando como líder del juego y como gran ejecutor de cara a la portería rival, el conjunto madridista está rozando la perfección en un curso en el que todo pinta muy bien para intentar conseguir el ambicioso objetivo propuesto. Este no es otro que terminar en los puestos de playoffs de ascenso para intentar promocionar a la Segunda División. Y eso que el '7' merengue, ahora en los banquillos, está apostando insistentemente por jugadores en edad juvenil, siendo habitual ver a dos o tres caras del División de Honor en el once titular.

Tras la victoria ante el Linares Deportivo, el Castilla de Raúl ya es tercero en la tabla con 27 puntos. Se encuentra a solo dos del Alcorcón y a solo cinco del Córdoba. Los tres son ahora mismo los equipos más en forma de toda la geografía nacional y es que han encadenado ya cuatro victorias consecutivas. En el caso de los dos conjuntos madrileños, amplían ese registro hasta las cinco. Números que demuestran que la lucha por la parte alta de la clasificación va a ser muy intensa.

[Arribas y Dotor guían al Castilla a la quinta victoria consecutiva y se coloca tercero]

El filial del Real Madrid no se conforma solo con haberse instalado entre la élite sino que de la mano de Arribas confía incluso en poder asaltar la segunda plaza y después el liderato. El mediapunta está atravesando el mejor momento de forma de su carrera y ya acumula tres partidos consecutivos marcando.

El despegue de Arribas

Sergio Arribas se ha convertido en un valor seguro para el Castilla. El madrileño está llamando a la puerta del primer equipo con insistencia y Carlo Ancelotti lo sabe, ya que el técnico italiano está pudiendo comprobar de primera mano durante el parón por el Mundial el increíble estado de forma que atraviesa el mediapunta del equipo de Raúl González Blanco.

Ponferradina, San Fernando en dos ocasiones y Linares Deportivo han sido sus últimas víctimas. A pesar de que Arribas ya destapó el tarro de las esencias goleadoras el pasado curso, no es habitual que un jugador de su corte y demarcación acumule tres partidos consecutivos marcando. Pero es que Sergio está de dulce y le sale absolutamente todo, acumulando golazo tras golazo como el anotado este fin de semana.

El Castilla tenía una complicada salida este domingo, pero consiguió llevarse los tres puntos del Linarejos en un partido que se puso de cara gracias a la enésima genialidad de Arribas. Tras una jugada en la que el conjunto blanco pudo conseguir el tanto hasta en dos ocasiones, el mediapunta cogió un balón suelto en el área y tras evitar el corte de un par de defensores que se aproximaban a su posición, realizó una absoluta obra maestra con una especie de vaselina que se coló por la escuadra.

[Raúl: "Ojalá Arribas forme parte del primer equipo del Real Madrid"]

Un toque con el interior del pie, echando el cuerpo hacia atrás en una complicada posición arqueada para que el esférico cogiera vuelo y así superar tanto al portero como a los defensas que tenía justo delante de la portería. Un golpeo tan sutil como preciso, tan estético como efectivo, que fue aplaudido incluso por la afición rival. Ya dentro el último cuarto de hora, Carlos Dotor consiguió hacer el segundo para firmar el 15 de 15 del Castilla en sus últimos cinco encuentros. Antes de esta buena racha los blancos eran octavos y tercero se situaba, precisamente, su oponente de este domingo.

La bella factura del tanto conseguido por Arribas para abrir el marcador se une a la de uno de los conseguidos el pasado fin de semana, cuando volvió a limpiar las telarañas de la escuadra de la portería, en aquella ocasión la del Alfredo Di Stéfano de Valdebebas, con un disparo que se coló en el ángulo. El '10' no solo se está confirmando como un gran goleador, elemento clave para el futuro y que puede marcar su carrera, sino que además reafirma semana tras semana que no sabe hacer un tanto feo.

[Arribas, el 'mirlo' que tira la puerta abajo: decisivo en el Castilla de Raúl]

El año pasado, Arribas ya cuajó una temporada increíble a las órdenes de Raúl González Blanco y terminó la temporada con 15 goles y 9 asistencias. Sin embargo, este año, lejos aún del ecuador de la temporada, ya ha superado la mitad de esa cifra, por lo que todo hace indicar que va a pulverizar sus mejores registros siguiendo su gran progresión.

Normal que en el club estén encantados con su evolución y que Ancelotti no le quite el ojo. Su caso recuerda, en parte, al de Fede Valverde en el primer equipo, un jugador no tan ofensivo, pero con un gran disparo, y que de la mano de Ancelotti está demostrando su enorme potencial goleador. En el Castilla, Arribas también despega de la mano de Raúl semana tras semana mientras el equipo sueña con el ascenso y con no cortar esta espléndida dinámica.

