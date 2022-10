Chus Mateo: "Por muy buenos que seamos en ataque, hay que defender si queremos ganar"

El Real Madrid cosechó este jueves una dolorosa derrota en la Euroliga de baloncesto. El conjunto blanco afrontaba un partido clave en el WiZink Center frente a la Virtus de Bolonia de Sergio Scariolo con el reto de conseguir la tercera victoria en la máxima competición continental tras un inicio irregular de temporada. Sin embargo, el conjunto merengue volvió a ofrecer su peor imagen.

El partido arrancó con un bonito homenaje a Sergio Scariolo, exentrenador del club y actual seleccionador nacional. La afición del Palacio de los Deportes quiso agradecer al técnico italiano su dedicación en la conquista del último Europeo de baloncesto. Sin embargo, a la postre, Scariolo se convirtió en el verdugo del equipo blanco en un partido realmente espeso de los jugadores de Chus Mateo.

El conjunto madridista empezó bien el partido, manteniendo la igualdad con la buena plantilla de la Virtus de Bolonia y sacando ventaja en el primer cuarto, la cual se vio rebajada ligeramente al descanso. Sin embargo, todo se vino abajo tras el paso por vestuarios con un tercer acto para olvidar. El Real Madrid llegó a ir perdiendo por hasta 14 puntos y, aunque consiguió maquillar el resultado en los minutos finales, se quedó a un paso de la victoria al caer por 92-95.

Chus Mateo terminó realmente cabreado un partido que tuvo de todo. Momentos de buen juego, pero también de oscuridad en ataque. Hubo acciones muy polémicas, ya que el Real Madrid no entendió varias decisiones arbitrales en los últimos minutos e incluso el banquillo fue penalizado con dos técnicas. Pero el grave error de los blancos estuvo en la defensa. Mientras en el primer tiempo solo se encajaron 41 puntos, la sangría se fue hasta los 54 en los últimos 20 minutos. 27 puntos en cada parcial.

Musa entrando a canasta. EFE

Por ello, el técnico merengue analizó con dureza la tercera derrota en Euroliga, segunda consecutiva en general, en rueda de prensa: "Hemos hecho un partido muy irregular, hemos sacado ventaja, pero la hemos regalado. Nos viene pasando con frecuencia. La segunda parte la hemos empezado francamente mal y le hemos dado facilidades al rival que ha acabado creyéndose que podía ganar. Hemos peleado hasta el final, pero no hemos recuperado esos 14 puntos que nos han metido por una defensa floja".

El mensaje más contundente del técnico madrileño fue centrado a aquellos jugadores que brillan en ataque, pero que se olvidan de sus responsabilidades defensivas: "No podemos empezar como en la segunda parte. Nuestra defensa no ha sido la que queremos hacer. Por muy buenos que podamos ser en ataque, hay que defender si queremos ganar. Me marcho enfadado por haber perdido, pero todavía es muy pronto y tenemos que trabajar en defensa porque en Vitoria nos metieron 33 puntos en el último cuarto y hoy nos han metido 55 puntos en la segunda parte".

Llull y Hezonja alzan la voz

Por último, otros dos jugadores como Sergio Llull, que estuvo realmente gris, y Mario Hezonja, seguramente en su mejor partido como madridista, también analizaron el choque para los medios de comunicación. El de Mahón también se focalizó en la defensa: "Está claro que hay que mejorar muchas cosas. Acabamos de empezar. Todo empieza desde atrás. Si te meten 95 puntos en casa es difícil ganar. Todos queremos hacer las cosas bien, pero la clave está en mejorar atrás y en el control del rebote. El resto vendrá. Hay grandes jugadores, pero esto son rachas. Todos queremos ganar y hay que seguir trabajando para revertir esta situación".

El balcánico hizo especial énfasis en la falta de dureza de los segundos 20 minutos: "En la Euroliga hay que sufrir para ganar y tenemos que ser más duros. Hoy nos han metido demasiados puntos, sobre todo en la segunda parte. El calendario es muy duro y no hay tiempo casi para pensar en el partido. Tenemos que centrarnos ya en el que viene, cambiar un poco de mentalidad y aprender de los errores. Pero no tengo duda de que estaremos preparados".

