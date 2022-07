Chus Mateo: "Es un reto, una responsabilidad muy grande y un sueño entrenar al Real Madrid"

"Pertenecer al Real Madrid significa estar en el mejor club del mundo. Es un orgullo, una alegría, una capacidad de poder aspirar a competir hasta el último momento por cualquier título, pelear hasta el final y luchar ante la adversidad. Es un reto, una responsabilidad grande".

Chus Mateo, durante un partido del Real Madrid de baloncesto Real Madrid

Objetivo

"La intención es querer contentar a un montón de gente que está pendiente de lo que hacemos, que sufre y vive con nosotros las derrotas y se alegra muchísimo con las victorias. Me encantaría poder formar parte de todas esas alegrías que los aficionados desean".

Juego de su equipo

"En el Real Madrid siempre se pide ganar, pero creo que a la gente le gustar ver jugar bien y así hay más posibilidad de ganar. Me gusta el baloncesto rápido y colaborativo, un equipo en el que se ayudan unos a otros y hay una química que te ayuda a ganar. Un equipo que defiende y en el que todos tienen capacidad de tomar decisiones. Lo iremos viendo en función de la plantilla que se confeccione".

Competir y ganar

"Desde que entras en este club te enseñan que hay que estar peleando por ganar e intentar competir cada día".

Exigencia y entrega

"Hay algo que los aficionados no te perdonan: que no lo des todo. Y en el Madrid hay que darlo todo siempre".

Conocer el vestuario

"Es una ventaja. El rol cambia y lo importante es que la química prevalezca por encima de todo. Tenemos que tener un buen grupo, que se ayude y donde los egos estén por detrás del colectivo, y en el que todos rememos en la misma dirección".

¿Se imaginaba ser entrenador del Real Madrid?

"Siempre tienes una ilusión. Empecé en el colegio Agustiniano y nunca te imaginas lo que te depara la vida. Siempre he sido muy madridista, me ha gustado ver todos los partidos de baloncesto del Real Madrid y me enganché desde muy pequeño. Es una ilusión y un sueño poder formar parte de esta etapa".