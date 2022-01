El Real Madrid escapa de la trampa del AS Mónaco y gana en un partido de infarto tras dos prórrogas

Sergio Llull durante el AS Monaco - Real Madrid Euroleague

AS Mónaco 84-90 Real Madrid

El Real Madrid logró continuar con su marcha triunfal en Euroliga y venció ante el AS Mónaco lejos del WiZink Center. El equipo de Pablo Laso salió fuerte en ataque, pero la presión de la cancha y los puntos de Dwayne Bacon le dieron el dominio del juego al conjunto local. La igualdad final la acabó rompiendo el mismo Bacon, que aprovechó el cortocircuito ofensivo de los madridistas. Sin embargo, Heurtel y Rudy forzaron in extremis una primera prórroga y el actual líder tiró de sangre fría y de un inconmensurable Yabusele para vencer. [Narración y estadísticas: AS Mónaco 84-90 Real Madrid]

El AS Mónaco enfrentaba su serie de victorias a la del Real Madrid. Su último tropiezo europeo se produjo el 22 de diciembre ante el Alba Berlín. Desde entonces, las sensaciones de los de Obradovic en la Euroliga solo se movían entre el éxito y la satisfacción. El Real Madrid, líder con 17-3 de balance, era la mejor prueba para confirmar su intento de remontada en la clasificación general hasta aspirar a los playoffs. Y lo fue, aunque con una derrota que les devolvió a la realidad.

Los monegascos supieron reaccionar a la perfección a la buena salida merengue con su 0-5. Sin problema le dieron la vuelta con Bacon como estrella y se situaron con un 12-8. Abierta la brecha, fueron defendiendo y evitando que los de Pablo Laso sacudieran el marcador. El primer cuarto fue suyo (18-16), el segundo lo perdieron (34-35) y tras el paso de vestuarios reforzaron su predisposición a apropiarse del partido.

Sin embargo, los triples de Heurtel y Rudy en los últimos ataques permitieron llevar el duelo a la prórroga (66-66). Gabriel Deck y especialmente Yabusele (18 puntos y 10 rebotes) fulminaron cualquier opción monegasca. Tras dos prórrogas, el líder se hizo con el triunfo.

Salvaje tapón de Poirier. ¡Brutal!@viinze_17P @RMBaloncesto #EuroligaDAZN 🏀 pic.twitter.com/9CxmHfOTua — DAZN España (@DAZN_ES) January 28, 2022

El duelo comenzó rápido con el Real Madrid anotando con facilidad. Tavares y Taylor abrían brecha con el 0-5. Sin embargo, la respuesta del AS Mónaco no se hizo esperar. Las estrellas dieron un paso al frente. Diallo les comandó y Mike James acompañó la ofensiva local.

El volteo se hizo forma con el 12-8 y el Real Madrid perdió esa pequeña ventaja. El duelo, además, no estaba para el disfrute de un público que aguantaba un parcial bastante escaso. A la mínima, el AS Mónaco logró despegarse. El Real Madrid perdió el habitual fuelle de Tavares y Sergio Llull, a la desesperada, no logró remediar el 18-16 que cerró el primer cuarto.

El partido estaba en las antípodas de lo buscado por el Real Madrid. Los minutos de extrema velocidad, ahí donde los merengues saben disfrutar del baloncesto, eran mínimos. Tocaba defender y resistir las embestidas locales. Pasados cinco minutos de cuarto, apenas lucía un 28-27. Sería cuando Heurtel diese un paso al frente cuando el Real Madrid logró recuperar el 29-31 y el liderazgo del partido.

Ni eso ayudaba a ver la mejor versión de los de Laso. Perdonaban contraataques. Se jugaban pases aparentemente sencillos. Y dejaban escapar una rotura en el parcial que dio alas a los monegascos. Tantos comodines al final fueron aprovechados por los locales, que se pusieron con 34-33 gracias a un Bacon omnipresente. Thompkins, con muchos minutos pero poco brillo, consiguió marcharse a vestuarios con el 34-35 favorable al Madrid.

Mucho ritmo, poca calma

La segunda mitad contó con diferentes episodios. El Real Madrid sorprendió en su salida de vestuarios y comenzó a abrir una pequeña distancia que permitía creer en la sentencia. El AS Mónaco supo reaccionar, apartó a Tavares de la influencia merengue y frenó el rodillo blanco que iba cogiendo velocidad.

Yabusele fue quien puso el 36-41 tras pasar apenas tres minutos del tercer cuarto. Era la máxima para el Real Madrid en mucho tiempo. Y poco después aumentó hasta el 40-46. Sin embargo, una técnica a un Laso desquiciado con los colegiados ralentizó el despegue del equipo blanco. Mike James intentó apretar con canastas imposibles y Tavares se dejó ver en la pintura. Pero sería Andjusic quien despertara para sorprender al Real Madrid con el 57-56.

Los diez minutos finales no tenían un claro favorito. El Madrid fallaba con un Thompkins que no dio la talla en la pintura. Y Poirier, presente en todo momento, no lograba anteponerse al desgaste físico. Los locales, siguiendo con la poca anotación, se pusieron con 64-60 a tres minutos del final. Cuando todo parecía sentenciado, los triples de Thomas Heurtel y Rudy Fernández permitieron creer a un Real Madrid que forzó la prórroga (66-66).

Una prórroga sin fin

El tiempo extra era el momento de la sangre fría. Sangre fría y cansancio físico. Pero todo acabó siendo la repetición de lo visto anteriormente. Tavares recobraba importancia en el Real Madrid. Y sus peleas en la pintura empezaban a darle algo de protagonismo en la remontada. Pero el momento de excelencia de Diallo y los puntos esporádicos de un experimentado Mike James eran demasiado.

El 75-70 daban al AS Mónaco demasiadas vidas que gastar para llevarse la victoria. Pese a ello, el Real Madrid fue mucho Madrid y, sacando rédito de los errores locales, volvió a forzar la prórroga con el 75-75. El AS Mónaco, por segunda vez en el partido, dejaba escapar la última posesión para ganar.

Ya se había visto todo en el parqué. Rudy ejerciendo de base o Mike James perdonando la canasta del éxito. Lo que nunca cambiaba era la igualdad... hasta que el Real Madrid lo rompió todo. El cansancio también pasó factura a los locales, que ni con Motiejunas ni con Diallo lograban liderar.

Todo lo contrario que un Real Madrid que con Deck y Rudy moviéndose en el puesto de uno acabaron por desnivelar la balanza. Y si a eso se le sumaba el portento físico de Yabusele, la ecuación era perfecta para los de Laso. Un triple de Taylor solo desde la esquina fue el 80-85 que espantó cualquier fantasma. Jugando con el tiempo, el 84-90 fue irremediable. El Real Madrid sufrió, pero acabó llevándose el triunfo para el 18-3.

