Pablo Laso se harta del 'caso Carroll': "Me aburre un poco, preguntadle a él"

"¿Por qué no le preguntáis a él? Mañana no va a jugar. No está aquí", respondió durante la rueda de prensa previa al debut de Euroliga ante Anadolu Efes. Laso, entre risas pero con cierta seriedad, mostró su agotamiento por las preguntas sobre el caso: "¿Vais a seguir preguntándome a mí por Carroll?. No le espero. Tengo un partido mañana. Igual el sábado me volveis a preguntar contra el Tenerife. Yo preguntaría a Carroll", sentenció.

El hartazgo del entrenador del Real Madrid se produce por la incógnita que representa el escolta. Carroll continúa en su rancho de Utah sin hacer ningún tipo de declaraciones. El Real Madrid le mantiene en la web. Y saber si jugará o no con la elástica merengue está en el aire, aunque Laso ya ha destacado en otras ocasiones que ahora no cuenta con él. "No sé nada de él desde hace más de dos semanas", ha sentenciado el técnico vasco sobre su situación en el equipo.

Jaycee Carroll en un partido de Euroliga frente a Panathinaikos Real Madrid

Sin Carroll en las previsiones, Laso también confirmó que aún no podrá contar con Thompkins y Randolph, ambos lesionados y sin debutar esta temporada. "Todavía les queda tiempo para poder estar, pero me gustaría ir incorporándolos poco a poco porque llevan mucho tiempo fuera", ha reconocido durante su comparecencia.

"La sensación para el jugador de entrar en la dinámica del equipo es positiva. Mi idea es que vayan entrando en octubre pero son dos lesiones de larga duración y decir exactamente cuándo podrán volver me cuesta más. Van bien los dos y mi idea es ir metiéndoles cuanto antes", subrayó. Salvo estos dos jugadores, toda la plantilla está disponible aunque con Llull y Taylor con "algún problemilla" físico en las últimas horas.

Los fichajes

Respecto a los fichajes realizados, Pablo Laso destacó la importancia de un jugador como Yabusele. "Tácticamente, hemos incorporado a dos jugadores en la posición de base que se complementan muy bien entre ellos y con los jugadores que tenemos. Tenemos más juego de pick and roll. Con Yabusele era una posición que se nos quedaba muy coja con las lesiones de Randolph y Thompkins y la salida de Garuba. Teníamos muy claro que necesitábamos un jugador muy atlético, que pudiera abrir el campo y hemos hecho un gran fichaje con él", ha espetado ante los medios.

"Si unes esto, hemos ganado profundidad de equipo. También hemos perdido otros aspectos pero que creo que podemos recuperarlo con estos jugadores en el tiempo", ha afirmado. El Real Madrid, que debutará ante Anadolu Efes, tendrá entre sus filas a jugadores como Heurtel, Hanga o Williams-Goss, todos nuevos en el plantel merengue.