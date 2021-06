El Real Madrid se impone al Barça en la gran final y vuelve a ganar el Adidas Next Generation

Los jugadores del Real Madrid Junior celebran el triunfo del Adidas Next Generation Tournament de 2021 Euroleague

ADIDAS NEXT GENERATION TOURNAMENT

La Fábrica del Real Madrid de baloncesto también es la mejor de Europa. El trabajo de cantera que hace el equipo que encabeza Alberto Angulo se ha visto recompensado con un nuevo título de la Adidas Next Generation Tournament, la competición de la Euroliga para los equipos juveniles. En la gran final se ha impuesto al FC Barcelona en un partido lleno de épica que se fue a la prórroga y en el que se impuso con una gran Eli Ndiaye, que fue nombrado el MVP del torneo.

Los merengues hicieron una demostración de coraje y de que, a pesar de que todavía son jóvenes, tienen el "ADN" que caracteriza al club, tal y como explicaba el entrenador que ha llevado a esta generación de jugadores magnífica a ganar la Euroliga junior, Miguel López Palacios, tras el encuentro. La generación que lideran Sediq Garuba, hermano de Usman, Ndiaye, Juan Núñez, Matteo Spagnolo, Urban Klavzar y Konstantin Kostadinov se consagra a nivel continental. Además, el Real Madrid consigue el tercer trofeo de la ANGT.

Además, se han tenido que sobreponer a una situación bastante especial. Mariano de Pablos no pudo estar, así como varios jugadores que conforman este equipo junior. Los problemas físicos mermaron a este grupo, con el ejemplo de Klavzar, que estaba en muletas hace dos semanas. Spagnolo no había podido jugar hasta este domingo por una lesión y no había hecho un entrenamiento completo. Tuvo que jugar ante la baja justificada de Juan Núñez, que será convocado por Pablo Laso para el primer partido de las semifinales del playoff de la Liga Endesa. Tampoco estaba Tristan Vukcevic, que también es parte de esta generación pero desde la mitad de la temporada empezó a jugar con el primer equipo.

Los merengues fueron por delante en el marcador prácticamente durante todo el choque, pero en el último cuarto un parcial de 9-0 a favor de los culés les puso por delante. El culé Michael Caicedo estaba a un nivel superlativo, pero los merengues, de la mano de Garuba, tanto en defensa como en ataque, se mantuvieron en la tentativa. Veesaar mandó el partido a la prórroga con una canasta a falta de un segundo y todo se decidiría en la prórroga.

Eli Ndiaye, durante la final del Adidas Next Generation Tournament ante el Barça

El hermano de Usman siguió marcando la diferencia durante el tiempo extra y una gran canasta de Klavzar elevaba la renta hasta los cinco puntos. Aunque un robo de Nnaji apretó en los últimos segundos el marcador, los blancos se hicieron finalmente con el triunfo. Los 13 puntos, cinco rebotes, cinco asistencias, cinco robos y dos tapones de Garuba fueron diferenciales, pero el torneo de Ndiaye, así como su final, con 17 puntos, nueve rebotes, cinco asistencias, cinco robos y un tapón, ha sido tremendo. Esta actuación se une a los 11 puntos, 13 rebotes y 29 de valoración del primer partido, los 30 puntos, 15 rebotes y 45 de valoración del segundo y los 18 puntos, 16 rebotes y 25 de valoración de su semifinal para ser nombrado el mejor del torneo.

