Estrella Roja da la sorpresa y tumba a un Real Madrid que tuvo la última

El conjunto merengue perdió la cara al partido en el tramo final y se vio obligado a remontar más de diez puntos con el tiempo en contra. Pese a ello, lograron meterse en el encuentro y tuvieron el tiro para ganar. Thompkins buscó los dos puntos en vez del triple, el Real Madrid falló y Estrella Roja aguantó. La lesión de Rudy Fernández, la peor noticia. [Narración y estadísticas: Real Madrid 77-79 Estrella Roja].

El Real Madrid sabía que no iba a ser un duelo fácil. Ni por el rival, que quiere reengancharse a una posible pelea por los playoffs cuando antes. Ni tampoco por las circunstancias. Pablo Laso lo destacaba en la previa: debían volver a meterse en las horas previas al miércoles, cuando estaban preparados para un partido que acabó suspendiéndose por la imposibilidad de aterrizar en Barajas.

El duelo comenzó rápido, como gustan a los merengues. La superioridad, mínima, era visitante. Walden marcaba los tempos y rompía fácil a una defensa madridista que no terminaba de afianzarse. Laprovittola replicaba y el Madrid centraba en Deck las primeras jugadas en ataque. El argentino, peleando en el poste, tiraba de polivalencia para castigar a los serbios. La batalla por las alturas de Kuzmic y Tavares se quedaba sin el protagonismo.

Taylor en el duelo ante Estrella Roja

Walden era quien mandaba: 5-11 desde el triple y primera alarma en el Real Madrid. Causeur era la opción de la que echaba mano Pablo Laso para romper el muro defensivo de los serbios. Mejoraba, pero sin ser suficiente. No sería hasta que la ofensiva visitante perdiera acierto cuando el Madrid, subiendo su presión en defensa, recortara al 14-16. Laprovittola dio un paso al frente y, con un Tavares algo desgastado, el conjunto blanco cerró con un 21-23.

El combinado merengue no estaba cómodo y el dominio no llegaba. Faltaba arranque y, sobre todo, ideas para plantar cara a un Estrella Roja que no tenía mucho que perder. Ya con Tyus en el parqué, Thompkins se vio con más protagonismo en ataque y le dio la vuelta al partido con el 29-25. Pero O'Bryant y Walden, sin bajar el pistón, volvían a golpear.

Era el momento clave para los tiradores. Rudy Fernández, que cambiaría la cara al Madrid, apareció en el perímetro para frenar cualquier intentona visitante de romper el marcador (38-38). Un arreón final del Estrella Roja volvió a darles ventaja al descanso, pero sin suficiente claridad como para meter miedo (40-45).

Sin tiempo

Los de Laso buscaban ese habitual golpe del tercer cuarto. Pero tampoco llegó y el tiempo se acababa. No existía chispa suficiente que le diera al Real Madrid la seguridad de poder ganar. Y eso que Thompkins castigaba en el triple y Taylor subía las líneas defensivas. Sin embargo, la dirección de juego del Estrella Roja estaba mucho más asentada al son de Colom (54-57). Dobric, con un triple y tres tiros libres anotados por técnica a Taylor, abrió nuevamente terreno con el 58-66.

La dinámica era la misma. No había reacción y la victoria se escapaba. La heroica llegó a tener lugar, pero sin suficiente tiempo como para consumarse. A siete para el final, Taylor recortaba con un triple y el 61-70. Carroll y Rudy se sumaban en la línea de tres y el Madrid presionaba con el 69-74 a cuatro para el final. Había opciones. Pero los puntos de Lazic y Walden cuando más daño hacían no permitieron darle la vuelta.

Con el 77-78 se llegó a los últimos segundos. Colom anotó solo un tiro libre y el Madrid buscó el empate. Thompkins no acertó, Carroll tampoco y el Madrid se quedó sin tiempo. Adiós a la segunda plaza, que se la queda el Barça, y el sabor de una derrota que ya se había olvidado.

Real Madrid 77-79 Estrella Roja

Real Madrid: Laprovittola (10), Causeur (2), Deck (10), Garuba (2) y Tavares (9) -cinco inicial-, Rudy (11), Abalde (2), Alocén, Taylor (10), Tyus (4), Thompkins (10), y Carroll (7).

Estrella Roja: Walden (18), Reath (10), Radanov (6), Dobric (13) y Kuzmic (4) -cinco incial-, O'Bryant (8), Davidovac (2), Lazic (7), Jagodic-Kuridza (3) y Colom (8).

Parciales: 21-23 | 19-22 | 18-21 | 19-13



Árbitros: Christos Christodoulou (GRE), Gytis Vilius (LIT) y Hugues Thepenier (FRA). Sin eliminados.



Incidencias: Partido correspondiente a la decimonovena jornada de la fase regular de la Euroliga, aplazado en su día por la nieve caída sobre Madrid, disputado en el Palacio de Deportes (WiZink Center), sin público