La portada del diario AS (05/09/2021)

"Sin red", así titula la portada del diario AS en su edición de este domingo 5 de septiembre de 2021. España está obligada a ganar a Georgia para no complicarse aún más el pase directo al Mundial. Sarabia apunta como relevo de Gerard Moreno en el once titular. Luis Enrique: "Estoy con la moral a tope".

