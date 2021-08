La portada del diario AS (06/08/2021)

Portada AS (06/08/21)

"No seguirá", así titula el diario AS su portada de este viernes 6 de agosto. Leo Messi no continuará en el Barcelona. Después de que contrato finalizase el pasado 30 de junio y que se esperase la firma de un nuevo acuerdo, el castillo de naipes se ha venido abajo y el argentino dice así adiós al fútbol español.

Sigue los temas que te interesan