La portada del diario AS (18/03/2021)

"Funeral en Londres", así titula el diario AS su portada de este jueves 18 de febrero. El Atlético de Madrid sigue sin cosechar éxitos en una Champions que, como reconoció Simeone, se puso difícil desde la fase de grupos. El equipo rojiblanco no solo no remontó, sino que apenas puso en aprietos a un férreo Chelsea.